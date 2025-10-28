黑絲襪惹禍？高雄辣妹被日本矮雞盯上 驚叫逃命畫面曝

身穿黑絲襪的辣妹業務在停車場準備繳費，一轉身就被日本矮雞盯上，被狂追數公尺。（圖擷取自Thread/@yian422）

高雄一名黑絲襪辣妹業務昨（27日）在三民區大昌一路一處停車場準備繳費離開，未料剛轉身就被一隻白色日本矮雞盯上，被狂追數公尺，嚇得她拔腿狂奔，上車後忍不住飆髒話，全程被行車紀錄器拍下。畫面曝光後，網友笑翻直呼，「這雞也太派！」

徐姓女業務在Threads貼出影片，可見她剛從繳費亭出來，一隻白公雞先是緩緩靠近、目光緊盯，雙方四目相對後戰火瞬間引爆。徐女驚覺不妙轉身想閃，公雞立刻展開猛攻，另一隻雞夥伴也衝出支援，形成「兩雞夾擊」場面。她一邊跑一邊尖叫，最後終於躲回車上，喊到：「X，走開啦！」。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「停車場地雞主」、「我懷疑公雞喜歡黑絲襪」、「雞：我只是確認妳有沒有刷卡」、「速度與雞情」、「冬季進補的時候到了，送上門的都不要」、「被狗追我看過...被雞追妳還真是我第一次看過的第一人」。

綜合媒體報導，徐女事後笑說，「我每天早上都看到牠們，但第一次被追！我跑牠也跑，真的是越跑越快。」附近居民則表示，這些日本矮雞約有七、八隻，疑似是被人放生後在此落腳，「有時跑到路邊亂竄，還被車子輾過」，當天可能是肚子餓、想找人要食物，才會衝到停車場入口「攔車攔人」。

日本矮雞原為日本觀賞品種，體型小巧、羽毛亮麗，通常性情溫馴，但這回卻上演「雞飛狗跳」鬧劇令人意外。高雄市農業局表示，若發現放生或流浪雞群在市區活動、造成困擾，可撥打1999或1959通報，會派員協助捕捉安置。

徐姓女業務被日本矮雞盯上，被狂追數公尺，她拔腿狂奔衝上車，在車內忍不住飆出髒話。（圖擷取自Thread/@yian422）

