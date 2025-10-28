為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市青草湖航海王燈光煙火秀還有2場！ 「湖畔冒險行」拿好禮

    2025/10/28 19:42 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市青草湖畔的煙火秀讓民眾驚喜不斷。（市府提供）

    竹市青草湖畔的煙火秀讓民眾驚喜不斷。（市府提供）

    新竹市政府主辦的「2025前進未來島、勇闖青草湖」活動，自24日啟動以來，首個週末星期六、日連兩天精彩的湖畔煙火秀，皆吸引超過萬名遊客湧進青草湖畔觀賞，本週末（11月1日及2日）20時20分將有最後2場精彩煙火秀，邀請全國民眾把握機會，一起感受風城的熱血與浪漫。

    城銷處表示，活動開幕兩日即湧現大量人潮，兩場湖上煙火秀，在湖面夜空綻放絢爛火光，成為竹市今秋最吸睛的視覺盛宴。26日的「動漫變裝祭」，更吸引眾多粉絲精心打扮成《航海王》及其他動漫角色，使青草湖畔瞬間化為充滿創意與歡樂的冒險舞台。

    城銷處指出，最受矚目的12公尺高「千陽號」巨型裝置，在青草湖水面上持續領航，成為民眾拍照打卡的熱門地標，搭配湖畔周邊魯夫、喬巴等藝術裝置，讓到場的遊客彷彿置身於動漫世界中。同步推出的「城市景點串聯」活動，也帶動遊客探索新竹十大熱門景點，紛紛集點兌換活動限量胸章。

    城銷處補充，週末限定節目11月1日8時至11時，結合運動與探索的「湖畔冒險行」邀請民眾環湖闖關，完成任務即可獲得活動專屬運動束口袋（報名點此）；同時，活動期間每日18時30分至21時將持續展演湖上燈光音樂秀，從白天到夜晚都精采，歡迎民眾來體驗青草湖的多元魅力。

    城銷處提醒，活動現場周邊將於週末進行交通管制，為避免塞車，建議民眾多利用假日免費接駁車前往會場，並請配合現場員警及義交指揮，共同維護活動安全與秩序。更多活動與交通資訊，請上「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁查詢。

    參賽者各個航海王造型維妙維肖。（市府提供）

    參賽者各個航海王造型維妙維肖。（市府提供）

