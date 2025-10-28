週三北台灣仍有雨！溫度陡降注意保暖 沿海防長浪

週三基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨。（資料照）

週三（29日）北台灣仍有雨，低溫下探20度，另外基隆北海岸等地沿海，注意長浪以策安全。

中央氣象署預報，週三東北部地區將有局部大雨；基隆北海岸及大台北山區亦有局部較大雨勢發生的機率；桃園以北、東部、東南部、竹苗山區及恆春半島，則有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。午後，中南部山區亦有局部短暫陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，沿海也有長浪發生的機率，請多加注意。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三北部、東北部高溫為25至29度；中南部約31度；花東地區為26至29度；外島地區則是23至26度，至於北部、東北部、金門的低溫為20至21度；中南部、花東、澎湖為21至24度；馬祖則是19度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下一波東北季風在週五下半天起，就會南下抵達台灣附近，因此迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶，降雨恐又會較為增多；桃園及以南地區就比較不受影響，還是以多雲或有陽光的天氣為主。

紫外線指數方面，週三基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為東北東風，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，午後中南部近山區可能達橘色提醒等級。

週三因東北季風影響，北部及東北部天氣較涼。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三多為「中量級」跟「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法