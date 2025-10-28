為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全長8.23公里！台南鐵路地下化隧道結構工程完工

    2025/10/28 19:13 記者王俊忠／台南報導
    台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

    台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

    台南市區鐵路地下化工程隧道於今年5月4日開挖貫通，全線隧道主體結構於今（28日）施作完成，工程進入新里程碑。鐵道局表示，隧道主體結構完成後，接續鋪設軌道及電車線、號誌、電務等系統工程共同施工，全力達成2026年底通車的目標。

    鐵道局南部工程分局說明，台南鐵路地下化施工期間需克服緊臨鐵路2萬5千伏特高壓電車線施工安全，及施工用地侷限的挑戰，尤其東門陸橋段受歷史文資遺構調查移置作業影響，停工長達2年，至2024年8月31日全數完成文資調查及移置作業，經施工團隊合作努力趕工，於今天完成台南鐵路地下化全部8.23公里的隧道結構。

    鐵道局南工分局指出，台南鐵路地下化全長8.23公里，完工後將可實現都市縫合的任務，提高交通便利性、滿足台南地區通勤與觀光需求。未來串連沿線綠園道，打造出更好的都市景觀，帶動周邊區域更新及台南整體都市的發展。

    台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

    台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

    台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

    台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播