全長8.23公里！台南鐵路地下化隧道結構工程完工

台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

台南市區鐵路地下化工程隧道於今年5月4日開挖貫通，全線隧道主體結構於今（28日）施作完成，工程進入新里程碑。鐵道局表示，隧道主體結構完成後，接續鋪設軌道及電車線、號誌、電務等系統工程共同施工，全力達成2026年底通車的目標。

鐵道局南部工程分局說明，台南鐵路地下化施工期間需克服緊臨鐵路2萬5千伏特高壓電車線施工安全，及施工用地侷限的挑戰，尤其東門陸橋段受歷史文資遺構調查移置作業影響，停工長達2年，至2024年8月31日全數完成文資調查及移置作業，經施工團隊合作努力趕工，於今天完成台南鐵路地下化全部8.23公里的隧道結構。

請繼續往下閱讀...

鐵道局南工分局指出，台南鐵路地下化全長8.23公里，完工後將可實現都市縫合的任務，提高交通便利性、滿足台南地區通勤與觀光需求。未來串連沿線綠園道，打造出更好的都市景觀，帶動周邊區域更新及台南整體都市的發展。

台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

台南鐵路地下化8.23公里隧道結構28日全線完工。（鐵道局南部工程分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法