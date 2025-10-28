非洲豬瘟讓攤商憂、民眾慌！議員要求北市府研擬「安全標章」讓買賣安心

台北市議員張文潔要求產發局在非洲豬瘟防疫期間，推動「安全認證標章」核發給通過證明的商家，讓買家、賣家都安心。（記者孫唯容攝）

我國爆發非洲豬瘟危機，台北市拍板將對販售豬肉或豬肉食品的攤商減免租金，預計2067攤商受益。產業發展局今（28）日在議會財政委員會，針對非洲豬瘟進行專案報告。議員張文潔要求產發局在防疫期間，推動「安全認證標章」並核發給通過證明的商家，讓買家、賣家都安心。

張文潔質疑，現在豬肉攤沒肉可賣，但是有些便當店、小吃攤、肉丸店，先前可能已採購部分豬肉製品，業者現在手中的商品假設是合格、安全的，就該給他們一個「安全的認證標章」，不然買的人無法安心、賣的人也說不清楚。

請繼續往下閱讀...

產發局長陳俊安表示，不管是餐飲還是零售業者，都可以向供貨商拿到合格的屠宰證明，以及進貨來源的文件，這些都是官方文件，都足以證明安全性，針對這段期間是否需要一個認證標章部分，產發局會提到中央與地方跨縣市小組建議，因為要做下去應該要全國性一致。

張文潔認為，台北市當領頭羊，不用每件事都等到中央下達指令才動作，給予證明地方就可以自己決定，主動保護地方的攤商、市民，現在應該去商議標章的認證該如何證明，而不是只會把事項提到中央，中央要做地方才做，中央不做地方就不做。對此，陳俊安回應，目前有相關法規規範，是否能授權地方執行認證，需要先釐清法規，或是認證必須要透過中央來做調度，法規面的部分需要先釐清。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法