ITF台北國際旅展11/7登場 寵物家庭房打19折

ITF台北國際旅展11月7日登場，瑞穗天合國際觀光酒店「平日城堡、親子或寵物溫馨家庭房雙人住宿券」祭出優惠。（天成飯店集團提供）

ITF台北國際旅展11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓登場。主辦單位台灣觀光協會表示，現場囊括國內外主題遊程、國旅住宿、美食、表演，一站滿足民眾年末出遊與聚餐計畫。現場優惠繁多，還有業者祭出「寵物溫馨家庭房」19折優惠搶商機。

觀光署統計，2024年國人國旅達2.2億旅次，旅遊支出也首度突破5千億新台幣，創下歷年新高。線上旅遊平台KKday表示，國旅商品中，高鐵假期與高鐵聯票靈活搭配各類票券、住房、交通與體驗，具備跨區移動、商務、觀光等需求，且價格實惠，受旅客喜愛。高鐵推出多款超值假期，包含「搭高鐵送住宿」、「搭高鐵送租車」方案，每人2980元起。

飯店方面，陽明山天籟渡假酒店「金獎湯泉雙響」讓旅客以4折不到千元價格享受露天湯泉與金獎冠軍牛肉麵；北投麗禧年度熱銷「雅緻山景客房一泊一食住宿券」祭出年度最低42折優惠價，每張9999元。晶華酒店栢麗廳自助餐餐券7折起，故宮晶華龍蝦或烤鴨雙人分享券1999元。士林萬麗的R bar逸庭，可以將近半價799元享用兩盤經典台式牛排。

寵物友善方面，大板根森林溫泉酒店「芬多精寵物雙人客房」63折優惠；瑞穗天合國際觀光酒店「寵物溫馨家庭房」打19折。

主辦單位合作推好禮，展期間使用LINE Pay，綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡或永豐DAWAY卡，單筆消費滿5000元享最高5%回饋，與指定品牌消費還可再累積LINE POINTS。大會另準備大會滿額禮、問卷禮、最佳表演投票抽好禮、4樓進場限量入場禮。即日起至11月6日，各大通路可購買9折ITF預售優惠票。

