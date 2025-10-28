為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹縣環保局宣布：即日起嚴格執行「廚餘瀝乾再回收」未配合者將拒收

    2025/10/28 19:28 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府環保局今晚下令，即日起嚴格執行廚餘瀝乾再回收，沒有配合瀝乾水分的家戶廚餘，各公所清潔隊得拒收。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府環保局今晚下令，即日起嚴格執行廚餘瀝乾再回收，沒有配合瀝乾水分的家戶廚餘，各公所清潔隊得拒收。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府環保局配合防範非洲豬瘟，今晚宣布，為了達到廚餘減量，呼籲民眾在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少外，即日起將請13鄉鎮市清潔隊嚴格執行廚餘儘量瀝乾水才能收取的政策，如果民眾不配合，清潔隊可以拒收。

    環保局長蕭宏杰強調，廚餘儘量瀝乾水分才回收，對於後續製作飼料、肥料、能源等循環發展才有利，若最終走到焚化或掩埋，也能減輕焚化爐及土地的負擔。

    目前新竹縣每月廚餘產量超過823噸，其中90%都是水分，過去每月8成廚餘都拿去養豬，現在為了防疫已全面禁止用廚餘養豬，每天光廚餘的濾液預估就有45噸，這非常不利後續循環再利用，呼籲全縣鄉親務必配合，清潔隊雖不停收廚餘，但對於沒有瀝乾水分的家戶廚餘仍可拒收。

    蕭宏杰也說，縣府環保局連日來用廚餘蒸煮申報系統，透過視訊線上稽查縣內廚餘養豬場，已確認養豬戶沒有再蒸煮廚餘，目前已完成24家，分布在新埔8家、關西6家、湖口1家、新豐7家、寶山2家，預計每週都會完成1輪廚餘養豬場清查工作。

    今天開始，縣府委由養豬場所在地鄉鎮市公所，辦理豬隻健康情形調查、廚餘轉用飼料的現場稽查工作，其中新埔、關西、湖口、新豐、寶山以及峨眉6個鄉鎮共18家養豬場豬隻健康都正常，也都沒有使用廚餘養豬，全部改用商用飼料或植物性廢渣飼養。

