防非洲豬瘟利器! 小四生發明人工鼻 可揪出行李豬肉氣味

新北康橋高中小學部四年級學生許庭維發明可辨別豬肉氣味的人工鼻。（記者楊綿傑攝）

新北康橋高中小學部四年級學生許庭維發明人工鼻，只要安裝在機場行李X光機，就能揪出含有肉類氣體分子的問題行李，成防範非洲豬瘟利器，也可減輕檢疫犬壓力，摘下今年IEYI世界青少年發明展金牌，並已取得台、美、日發明專利，後續可望透過AI建立更多圖譜進一步偵測各類毒品。

由國際發明推廣論壇主辦的世界青少年發明展，今年第21屆競賽由日本發明協會承辦，共有日本、義大利、印度、印尼、新加坡、中國、澳門、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、泰國、越南、台灣等13個國家與地區、156件作品 參賽，最終選出金牌18面、銀牌28面、銅牌31面。台灣代表團由台師大工教系教授洪榮昭領軍，共奪得8金、11銀、7銅佳績。

近來台中爆發非洲豬瘟，政府防守7年多的成果備受挑戰，許庭維有感檢疫犬工作辛苦，且至今沒有任何國家利用儀器分析來替代，因此以抽氣罩搭配氣相層析質譜儀的即時分析，即使是極微量的豬肉氣體分子也能被偵測，讓豬肉製品無法進入國門，有效杜絕非洲豬瘟。

許庭維表示，雖然狗狗的鼻子很靈敏，但牠們會累，且訓練也需要花時間，該發明花費1個月時間做出來，不只容易建置，還可以24小時運作，希望可以藉此幫助更多人，甚至未來用於救災，若結合AI建立不同圖譜，各種肉類甚至毒品都可以被偵測。對於發明已獲專利，許庭維興奮表示「可以賣授權金！」將來自已想要當科學家發明更多東西。

其他奪金者包括，花蓮縣私立海星國小鍾育宸、顏佑宸、辜新雨的作品「桌球拍造型撿球機」、台中市立大甲高工王廷洹、王翊誠的作品「機械式曲柄省力機構」、宜蘭縣宜蘭國小潘昊青、林芷涵、陳言馨的作品「多功能創意水杯」、宜蘭縣國華國中吳宥緯、張旭、林煒捷的作品「開放水域天眼安全系統」、新北市私立育才國小張呈澤、詹媛晴、劉采昀的作品「電扶梯防推擠安全系統」，以及新北市林口康橋國際高中陳祈瑞、張基航的作品「AI滅火新紀元」。

宜蘭縣國華國中吳宥緯、張旭、林煒捷的作品「開放水域天眼安全系統」奪金。（記者楊綿傑攝）

