    首頁 > 生活

    大江購物中心北側要蓋社宅 將推年青族群共享房型

    2025/10/28 18:56 記者鄭淑婷／桃園報導
    內壢段社宅模擬圖。（住宅處提供）

    內壢段社宅模擬圖。（住宅處提供）

    桃市府持續興辦社會住宅，住宅發展處表示，今（28）日起辦理中壢區「內壢段社宅統包工程案」公開閱覽，基地鄰近大江購物中心，預計興建250戶社宅，邀請業界先進對招標文件草案提出寶貴意見，共同充實、完備文件內容，預計11月底前正式公告上網招標。

    住宅處表示，內壢段社宅為桃市府在中壢區推動的第5案，位於大江購物中心北側，東側接鄰內定大江公園，西側鄰新街溪，基地面積約5000平方公尺，興建需求總樓地板面積3萬平方公尺以上，規劃地上11層、約250戶社宅，其中，1房型規劃占一半戶數約125戶，包括約60戶提供給青年學子族群的共融經濟房型，房型提供個人衛浴和房間，但強調共享廚房、客廳概念，打造完整的共享空間，類似設計在北歐非常盛行，鼓勵居民要有互助的概念，另2、3房型配為30%及20%，滿足家庭與多元族群需求。

    住宅處表示，公開閱覽期間自28日起至11月3日止，相關資料可至政府電子採購網下載參閱，閱覽人陳述意見期限截至11月6日下午5點止，各界如有任何建議，請載明姓名、聯絡方式及地址，提出相關書面意見送達桃園市住宅發展處。

    內壢段社宅模擬圖。（住宅處提供）

    內壢段社宅模擬圖。（住宅處提供）

    內壢段社宅位於大江購物中心北側，東側接鄰內定大江公園，西側鄰新街溪。（住宅處提供）

    內壢段社宅位於大江購物中心北側，東側接鄰內定大江公園，西側鄰新街溪。（住宅處提供）

