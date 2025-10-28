為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    eTag停車報帳免再印紙本發票 App一分鐘即可搞定

    2025/10/28 18:45 記者蔡昀容／台北報導
    遠通電收uTagGo App報帳專區，支援統一編號設定、停車單據打包並即時傳送Email等功能。（遠通電收提供）

    遠通電收uTagGo App報帳專區，支援統一編號設定、停車單據打包並即時傳送Email等功能。（遠通電收提供）

    eTag停車如要報帳，過去要繞行繳費機、列印紙本發票。遠通電收表示，為提升差旅用戶報帳效率，已升級uTagGo App「發票／報帳專區」服務，開立統一編號的停車場發票或路邊停車繳費明細，皆可自由勾選並打包寄送至指定Email，實測不到一分鐘就能完成。

    遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，差旅用戶講究效率，但傳統報帳流程卻讓車主必須犧牲快速出場的優勢，離場前還得繞到繳費機列印有登打統編的紙本發票，形成「快速停車、龜速報帳」的窘境，也悖離推動電子發票節能減紙的政策初衷。

    為解決停車報帳不便，遠通電收升級uTagGo「發票／報帳專區」服務：自動扣款，eTag停車會員出場前，無須再到繳費機列印統編發票即可直接離場；高效報帳，停車隔日至報帳前，於uTagGo App報帳專區勾選欲報帳的停車交易，系統即時將具統編的電子發票開立資訊傳送至指定Email；統編補正，若忘記預先設定統編，也可透過uTagGo「停車代扣紀錄」中「電子發票開立資訊」功能進行補登或更正。

    不過，遠通電收提醒，發票統編補開或變更僅限「當月」停車紀錄，尚不提供跨月份變更服務。

    另外，今年5至6月期統一發票，台北市有人以20元停車費獲得雲端發票百萬元大獎。遠通電收表示，為保障eTag停車扣繳會員的中獎權益，停車發票將自動儲存於會員載具，中獎時系統會主動發出通知，並透過會員提供的行動電話寄送中獎簡訊，會員收到中獎通知後，可至四大超商事務機列印中獎發票。

