南港轉運站BOT案今年無法完工 恐至少展延135天

南港轉運站BOT案大樓外觀。（記者董冠怡攝）

台北市政府五年前和新光人壽簽訂南港轉運站BOT案投資契約，原應於今年12月14日啟用，議會交通委員會今考察工地，公運處指出，截至9月底實際進度84.5%，比預期落後13.91%，經財政部調解會決議展延興建期135天，若加計尚未提出的風災、台鐵南港車站特照變更展延興建期，可能還要另外再多263天以上，合計超過1年、達398天；新壽強調，一直在趕工，進度沒延宕，不過也坦承，都審遇到疫情延長作業、法定空地問題、台鐵南港車站特照變更遲無下文，拖慢施工期程。

南港地區規劃東站、西站與商三站3個轉運空間，位於南港車站周邊，其中東站的部分，新壽於2020年甄審作業中，評定為最優申請人。建築規劃地上19層及地下4層，1至2層為轉運站、3至19層為商辦、地下4層設停車場，2023年1月開工、依照契約規定，應於今年12月14日啟用，若未如期完工，懲罰性違約金每天30萬元。

公運處長李昆振表示，截至9月30日，預計進度98.41%、實際進度84.5%，落後13.91%，5月查核工程進度達5%時，就已要求新壽限期提出改善計畫，但雙方對於工項落後檢討及提列趕工方式未有共識，目前協商中，如仍未能達成共識，將遵循財政部調解程序處置。此外，新壽申請展延興建期333日（後改272天），但市府未同意，經財政部調解會決議展延135天，換言之，最快啟用日會延到明年4月28日。

工地現今已完成上部和下部結構工程，由於此案規劃與台鐵南港車站地上、地下層的立體連通，必須辦理特種建築物執照變更，台鐵內部意見尚在整合中，審查尚未通過，故暫無法施作1至4樓帷幕工程、室內裝修及部分景觀工程。

新壽說明，現行因有財政部的協調，取得展延135天，所以進度並未延遲，而且此案已投入幾百億的資金，新壽對於工程進度比市府還急，也一直都在趕工，強調已「趕工到極限了」，不是落後超過5%才趕工，再加速下去恐影響公安，絕對不會刻意拖延。

新壽提到，請求展延是因從都審開始就遇到疫情警戒暫停辦公而延期，其次為較嚴重的法定空地問題，得標後才申請建照才發現，該處南港車站法定空地不可建設，下挖時又需排除施工障礙；再者，都市計畫的細部計畫中有規定要設置立體連通，此案連通道位於三樓及地下一樓，涉及南港車站特種執照變更，1月向台鐵提出申請，原本預估2個月，但至今仍未果，延誤工程進度，希望議員、立委和市府能協助居中協調。

議會交通委員會第一召集人游淑慧說，雙方對於工項進度等看法不同，未來還要到財政部去調解，新新併後，會否影響對其變更合約主體、要不要繼續合作的評估？李昆振回應，市府今年3月有發函給新壽，同意與否將取決於合併能否有助於提升工程進展，不再落後，新新併是在明年，會在期限內進行最後確認。

游淑慧、議員簡舒培直言，北士科案促使外界對於新壽信任不足，這一案會更謹慎，為求如期、如質完工，公運處已釋出善意，包括同意更換營造公司、協力廠商，新壽提不出有效的趕工計畫，又不想挨罰，跑去財政部申請展延寬限，讓人感受不到太多善意，大家應要一起努力，達到雙贏的結果。

南港轉運站BOT案規劃與南港車站連通。（記者董冠怡攝）

新光人壽表示，都審遇到疫情延長作業、法定空地問題、台鐵南港車站特照變更遲無下文，拖慢施工期程。（記者董冠怡攝）

