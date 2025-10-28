國泰航空投資千億港幣 擴展百架新機隊、布局航點

國泰航空台灣區總經理冼蔚宗28日表示，國泰航空投入千億港幣投資，機隊擴展、航點布局、服務升級及數位創新。（記者蔡昀容攝）

國泰航空投入千億港幣，擴展機隊、布局航點、服務升級及數位創新。國泰航空台灣區總經理冼蔚宗9月甫上任，他表示，集團正落實逾百架新飛機的機隊更新計畫，並增購14架波音777-9客機。

冼蔚宗今於台北向媒體說明，國泰航空與同集團的香港快運，合計超過100個全球客運航點。今年已先後開通烏魯木齊、布魯塞爾、慕尼黑、羅馬、達拉斯等新航線，11月4日將開通香港—長沙，11月11日恢復往返香港與阿得雷德直飛航班；明年3月重啟香港—西雅圖直飛服務，進一步強化亞洲與美國西岸的連結。

請繼續往下閱讀...

服務升級方面，冼蔚宗指出，國泰航空香港國際機場貴賓室「逸連堂」重裝開幕，北京首都國際機場貴賓室也在8月開幕，明年預計在紐約甘迺迪機場設立全新旗艦貴賓室。

冼蔚宗表示，國泰航空11月15日起免費高速機上Wi-Fi服務擴展至所有金卡會員，並計劃年底前擴及特選經濟客艙國泰航空的國泰會員。

活動方面，國泰航空常客獎勵計畫「亞洲萬里通」，除兌換機票、全球住宿及體驗外，餐飲企劃「味覺巡里」今年與晶華軒合作，12月起至明年3月舉辦4場會員專享包場活動，明天（29日）中午12點開放預訂，會員可透過里數兌換或以現金購買，享用精緻粵式套餐。

台北國際旅展（ITF）11月7日登場，國泰航空推三大官網優惠，包含全球精選航點8折起、會員專屬折扣優惠以及首度推出的「體驗升等商務艙禮遇」。現場展售品牌選品，包括飛機盲盒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法