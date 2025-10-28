為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    黑翅鳶引領霧峰飛向國際 生態農業獲IPSI精選案例肯定

    2025/10/28 19:00 記者歐素美／台中報導
    農友架設人工棲架供黑翅鳶補食老鼠，改變田區生態環境。（農村發展與水土保持署台中分署提供）

    台中市霧峰五福社區發展以黑翅鳶生態農業經濟體系為核心的永續發展模式，榮獲「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」2024年度主題精選案例肯定，由國際出版社Springer今年並出版專書予以肯定。

    農村發展與水土保持署台中分署長陳榮俊指出，Springer是全球最具學術公信力的出版機構之一，其出版物代表研究成果已達國際學術標準，具高度引用價值與全球能見度，黑翅鳶生態農業經濟體獲得肯定，榮耀背後是五福社區、霧峰區農會、台中分署、中興大學、農業試驗所、屏東科技大學野生動物保育研究所鳥類生態室、馬建安園藝技師事務所、彰化鳥會李璟泓理事長等單位的跨域協作成果，透過政府、學術與民間的合作，打造出一個兼顧農業經濟、自然生態與社區永續的共生型農村再生模式，讓世界看見台灣農業的轉型力量。

    黑翅鳶以田鼠為食，取代化學滅鼠劑的角色，不僅維護了農田生態系統平衡，也成為環境健康的生物指標。自2017年起，霧峰區農會與屏科大攜手設置竹製棲架，吸引黑翅鳶在田間定居繁殖，同時以黑翅鳶米、黑翅鳶酒等品牌推廣友善耕作理念，創造出兼具保育與經濟價值的生態產品。

    去年在東京舉辦的國際里山精選案例會議中，中興大學吳振發教授團隊代表台灣分享五福社區的實踐成果，展示其在農田生態保育、農民生計提升與農會行銷創新的具體成效；霧峰區農會總幹事黃景建指出，這種生產方式不僅適用於台灣，更對開發中國家推動農田生態經濟產業具示範性意義。

    陳榮俊指出，農村社區蘊含許多生態敏感棲地與珍稀物種，推動里山行動可同時達成生物多樣性保育與農村永續發展的雙重目標。當地的實踐不只是地方創生的成果，更是台灣在全球永續議題中的具體貢獻。

    霧峰農會酒莊釀酒技術獨樹一格，推出多款地酒，提升稻米產值。（農村發展與水土保持署台中分署提供）

