桃市成功二橋抗議聲中開工！居民不滿「沒溝通就開工」、張善政罕見動怒

桃園市府28日舉辦桃園區成功二橋新建工程暨成功路五叉路口改善工程開工動土典禮，由市長張善政（中）主持。（記者鄭淑婷攝）

桃市府斥資4億元興建桃園區成功二橋，今（28）日在抗議聲中動工，居民不滿蓋橋前未溝通，且質疑蓋橋效益、影響周邊社區及學區，忠義里長陳淑珮與里民到場拉白布條，陳淑珮欲進入會場被警方包圍，市長張善政致詞時罕見動怒，隔空喊話「不要干擾我們正常程序」，並強調「我們鐵腕、成功二橋一定要做」，會後雙方面對面溝通一度爆火，最終不歡而散。

桃園區三民路一段、三民路、成功路二段、成功路三段、長壽路五岔路口，是往來桃園、龜山區的要道，每逢上下班時段就塞車，市府規劃新建成功二橋，從成功路三段延伸到台1線成功陸橋，長153米、寬16米，讓往返虎頭山的車流改道成功二橋，屆時五岔路將調整為十字路口，預計2028年上半年完工。

居民不滿市府未溝通就動工，今到現場拉白布條抗議，陳淑珮被警方包圍無法進入會場，現場騷動不斷，張善政致詞時突然中斷，隔空喊話「等我們結束以後好嗎？不要干擾我們正常程序？等一下結束後再來溝通、聽到了嗎？里長，我們會尊重你的意見，但不是干擾我們的程序」。

張善政說明，成功二橋興建將改善五岔路長久難解的交通壅塞，市府會持續與居民溝通，但成功二橋是改變虎頭山地區重要的里程碑，如果不願意每天塞車，就一定要設法解決，且路口將來有棕線、銀線、藍線捷運通過，若道路交通不改善，不僅施工期間，將來捷運線怎麼擠得進來。

張善政、工務局長汪在宙會後與陳淑珮面對面，陳質疑「工務局完全沒跟居民溝通就倉促決定蓋成功二橋」，汪強調「溝通很多次了」，陳回「完全沒有溝通，可以把紀錄拿出來看嗎？都已經發包了才來開說明會」，張善政則請里長寫陳情書，允諾會好好處理，陳不滿說「陳情書早就寫了，是你們完全沒看」，張回「請你把陳情書送到我辦公室，我絕對會認真看」，隨即快步離開會場，居民則拉著白布條，對著市長座車喊「沒溝通、就動工」。

陳淑珮表示，成功二橋從規劃到動工，居民都被矇在鼓裡，市府直到今年9月才開了第1場說明會，然後告訴居民10月就要動工，「4億元的工程這樣合理嗎」，且不認為成功二橋可解決五岔路問題，未來成功路三段的成功橋也將封掉，把成功路三段車流都引導從成功二橋進入長壽路，原本就壅塞的長壽路不會更塞嗎？

居民認為，成功二橋緊鄰高中、幼兒園，市長提出寧靜、沒有空污的學區，此案卻是背道而馳，也難保未來隔音牆的效果，市府面對質疑並未提供實證數據說服居民，只是回答先施工再滾動檢討，根本就是「以工養工」；也有居民認為，即使成功二橋完工，成功路三段成功橋也不能封。

桃園區忠義里長陳淑珮表示，成功二橋從規劃興建開始到動工，市府直到今年9月才開了第1場說明會，然後告訴居民10月就要動工。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政（左）會後走向忠義里長陳淑珮（右），雙方面對面溝通，過程一度火爆，最終不歡而散。（記者鄭淑婷攝）

