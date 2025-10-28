外送員開口要小費！ 怕便當「被加料」 客人無奈嘆:還是給了

網友遇到外送員主動開口「要小費」，還語帶情勒表示路途遙遠、送餐賠錢，讓他相當不悅。示意圖，與本文無關。（資料照）

近年外送平台盛行，讓不少人吃飯全靠手機App，不過一名網友近日卻遇上離譜情況，外送員竟主動開口「要小費」，還語帶情勒表示路途遙遠、送餐賠錢，讓他相當不悅。儘管心裡覺得被勒索，但因怕自己的便當「被加料」，最後仍是摸摸鼻子付了錢。

該名網友在《爆料公社》發文，貼出與外送員的對話截圖，質疑「現在的外送員都這麼直接要小費嗎？」從訊息可見，外送員傳訊表示：「多給60元小費，我幫你送可以嗎？」讓原PO驚訝反問：「所以沒給小費就無法送是嗎？」對方回應仍會送，但強調「等很久、路途遙遠，現在外送幾乎都在賠錢」，甚至改口說「給30元也可以」，讓原PO哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，平時也都會主動給小費，但這種被直接要，還略帶情勒感覺真的很不舒服，不過，「深怕我的便當被加料，我還是客氣的回覆且給一下小費」。最後，他也善意提醒對方，下次別主動向顧客索取，以免被投訴，「想給的客人也會因為這樣而不給」。

貼文曝光後，引起網友熱議，留言一面倒表示，「老鼠屎，一樣都司機看了都覺得丟臉」、「這樣真的會讓人怕」、「等不等是外送員自己的選擇」、「不爽就不要接單啊」、「他竟然都說送外送都虧錢..幹嘛還做？」、「都幹外送員了誰還在乎臉面」、「這個人在脆上超有名...應該目前只有他這樣 每個要」。

不過，也有網友替外送員緩頰：「平台抽成太高，辛苦可以理解」、「就不能體諒一下外送員嘛？國外也是給小費啊，有必要把別人po網嘛」、「他可能犧牲一單取餐費，只送你的」。

外送員竟主動開口「要小費」，還語帶情勒表示路途遙遠、送餐賠錢，讓他相當不悅。原PO因怕自己的便當「被加料」，最後仍選擇摸摸鼻子付了錢。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法