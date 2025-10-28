工作多卻不想動？ 心理專家教「5分鐘法則」克服拖延症

「五分鐘法則」能幫助大腦跨過開始的心理障礙，讓人順勢進入工作狀態，完成任務，示意圖。（情境照）

面對冗長的待辦事項或整天提不起勁時，「五分鐘法則」提供了一個簡單的解決方法，先告訴自己先只需5分鐘即可。心理專家指出，這個方法能幫助大腦跨過開始的心理障礙，讓人順勢進入工作狀態，完成任務。

《Bustle》報導，德州心理學家希爾茲（Dr. Jenny Shields）表示，「5分鐘法則」特別適合那些連筆電都懶得打開的時刻。當人感到焦慮、倦怠或無力時，只要先開始5分鐘，就可能進入狀態，完成更多工作。她強調，這個方法不需要一次完成全部任務，只要跨出第一步就好。

請繼續往下閱讀...

希爾茲指出，這個方法源自時間管理技巧番茄工作法（Pomodoro Technique），透過短時間專注與休息循環，降低心理壓力。她說，「5分鐘法則把同樣的行為科學應用到最難跨出的第一步：開始」。無論是收拾行李、打掃、讀書或出門散步，都能利用這個技巧克服拖延。

希爾茲進一步說明，5分鐘行動之所以有效，是因為短暫行動能解除大腦心理阻礙。當任務讓人感到壓力時，神經系統會視其為威脅，人就容易逃避；而五分鐘的低壓起步，能讓大腦認為「我可以做到」，進而釋放多巴胺與去甲腎上腺素，提升專注力與動力。希爾茲建議，可搭配小獎勵，例如聽音樂、喝咖啡或簡單伸展，幫助大腦將待辦事項與正面感受建立聯想。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法