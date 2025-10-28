為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    草屯轉運站有譜 縣府規劃設置先導轉運站

    2025/10/28 18:48 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府規劃利用草屯鎮公所東側活動中心旁的停7停車場，建置草屯先導交通轉運站。（南投縣政府提供）

    南投縣政府積極規劃建設4大轉運站，針對議員蔡銘軒今（28日）在縣政總質詢時，關切草屯轉運站興建進度，縣長許淑華表示，草屯轉運站原規劃用地需待通盤檢討變更，依通盤檢討相關規定及期程，恐將延宕3至5年，因此縣府明年將利用草屯鎮公所東側縣有土地設置「先導轉運站」。

    縣府計畫處長邱紹偉進一步說明，縣府原規劃透過區段徵收取得草屯鎮公所及代表會南側約1公頃土地興建草屯轉運站，原預計於明年推動計畫，但中央都委會建議該用地應納入都市計畫進行第三次通盤檢討，恐延宕轉運站啟用與建設時間，因此縣府已另規劃公所東側活動中心旁停7停車場建置先導轉運站，明年會展開相關作業，並引進先導公車，以提高當地及周邊地區大眾運輸量，也讓民眾提前體驗及熟悉未來的運輸路線。

    許淑華強調，縣府積極推動的4大轉運站，其中南投市轉運站位處市中心，周邊商業繁榮，人車密集，預計明年招商，完成後將帶動南投市繁榮進步；集集轉運站部分正在辦理規劃設計，即將發包；至於埔里轉運站，今年購地等相關經費已編列預算並送議會審查，待議會通過後，即可啟動協議價購等後續作業。

    南投市交通轉運站位於市中心，完成招商前將先規劃為停車場。（南投縣政府提供）

    南投市交通轉運站示意圖。（南投縣政府提供）

