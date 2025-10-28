為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    盧秀燕說4掩埋場應變、環保局增開放焚化廠 中市議員批廚餘政策轉彎

    2025/10/28 18:13 記者黃旭磊／台中報導
    台中廚餘政策滾動調整，本報直擊廚餘載進焚化廠情形。（記者廖耀東攝）

    台中廚餘政策滾動調整，本報直擊廚餘載進焚化廠情形。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕上午在市政會議宣布，豬隻禁餵廚餘10天期間，有4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，環保局下午宣稱依「中央指引規定」，將焚化發電處理作為選項，民進黨市議員江肇國痛批政策轉彎！環保局長陳宏益說，完全依照中央指引，隨時間演變做滾動管理及調整。

    盧秀燕宣布4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，包括文山、后里、沙鹿及霧峰掩埋場，台中市環保局統計，每天約有2百至3百噸廚餘，民進黨市議員何文海以文山掩埋場為例，「一天要倒70台垃圾車」，觸目驚心，連野狗都來了，同黨議員張芬郁強調，霧峰象鼻山為水源地，可預見水污染「大里垃圾山」加上「霧峰廚餘海」，成為盧市府施政怠惰犧牲品。

    環保局說明，依中央指引規定，將焚化發電處理作為其中選項，目前除后里焚化廠歲修未開放外，從今天起，也開放文山、烏日焚化廠作為廚餘收受去化場所，將視情形彈性調度分流去化，並依中央指引防疫需要妥善處理。

    環保局長陳宏益表示，中央指引有堆肥、焚化與掩埋等方式，隨著時間演變做滾動管理，後續都會調整，相信各縣市也是這樣處理。

    江肇國痛批道，台中家戶垃圾量讓焚化爐超載不堪負荷，導致大里堆成全國最高「垃圾山」，如今又將廚餘改送焚化爐，等於在超限運轉系統再加壓，恐造成垃圾車與廚餘車在廠外大排長龍，「臨時政策最後只會全面崩盤。」

    滾滾廚餘奔入廚餘海。（台中市議員江和樹提供）

    滾滾廚餘奔入廚餘海。（台中市議員江和樹提供）

