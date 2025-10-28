為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    廚餘政策改由環境部主導？ 環境部、農業部回應了

    2025/10/28 18:12 記者黃宜靜／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華主持，環境部環境管理署長顏旭明（見圖）在會中報告。（記者廖振輝攝）

    台中梧棲養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，讓台灣苦守7年防線破功，中央宣布豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施至11月6日中午12時，外界呼籲廚餘養豬、收拾廚餘等政策，應由環境部主導；對此，環境部回應，廚餘屬整體政策，需經各部會協調後執行；農業部則表示，廚餘問題為跨部會合作，將依照環境部對於整體國內廚餘去化規劃，配合產業調整，全力配合辦理。

    立法院民進黨團上午接受全國養豬協會及各縣市養豬業者陳情，針對廚餘養豬政策，呼籲要由環境部來主導，希望能參考日本的做法，而非目前多頭馬車的情況，另外，也有獸醫學者指出，長期以來由農業部收拾環境部廚餘，指是否要改由環境部主導。

    對此，非洲豬瘟中央災害應變中心今日下午記者會時，農業部防檢署署長杜麗華表示，由於第一階段屬於緊急發生、非洲豬瘟首例的情況，因此以緊急防疫為主，目前邁入第二階段時，將針對第一階段所受到的影響、各層面及各個相關利害關係人等進行盤點，擬定相關方案、政策，完成後將於近日報告。

    環境部環境管理署長顏旭明指出，廚餘屬整體政策，需經各部會協調後，按照相關政策執行。

    農業部畜牧司司長李宜謙則表示，廚餘問題是環境部與農業部之間的合作，因此農業部將依照環境部對於整體國內廚餘去化規劃，配合產業調整，待環境部提供明確政策方向後全力配合辦理。

