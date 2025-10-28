為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北部明低溫下探20度 隔天短暫回溫 下週恐有熱帶擾動

    2025/10/28 17:55 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週受東北季風影響，北部及宜蘭明天週三（29日）低溫20度，週四短暫回溫北市可至29度，下週一及週二下探19度；中南部日夜溫差達10度。中央氣象署觀察，下週有熱帶擾動形成機會，但路徑預測差異性仍大，未來走向待觀察。

    預報員張承傳表示，週三東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；宜蘭留意局部大雨，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢機會，桃園以北、花東地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    週四東北季風減弱，基隆北海岸及宜蘭地區局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。

    週五東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    週六基隆北海岸、宜花地區及大台北山區局部短暫雨，桃園以北、台東地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

    下週日至週二（11月2日至4日）北部、宜花地區短暫雨，台東及恆春半島局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲。

    溫度方面，張承傳說明，明天桃園以北及宜蘭地區全天感受偏涼，約20至25度，其他地區早晚偏涼約21至23度，竹苗花東白天可達26至29，台中以南地區可達31、32度，中南部日夜溫差較大。

    週四東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，台北市白天回升至28、29度，中南部維持31、32度；週五新一波東北季風報到，強度較強，北部及宜蘭溫度再降；下週一及週二，北部下探19度，中南部21至23度，花東21至23度，白天北部及宜蘭約22至25度，中南部31、32度。

    另外，張承傳指出，關島一帶仍是低壓帶，下週有熱帶擾動形成機會，但各系統路徑預測差異性仍大，有的預測西進南海，有的預估北轉，會持續觀察。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

