延長禁運禁宰影響生意 新莊零售市場豬肉攤盼無疑慮縣市先解封

新莊第一市場2樓豬肉攤商今多數休息。（記者黃政嘉攝）

台中梧棲爆發豬隻感染非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天，新北市提供公有市場相關豬肉攤商減免攤位使用費，新莊區第一公有零售市場今天2樓豬肉攤商多休息未擺攤，部分豬肉攤販今早還不知可減免攤位使用費，另有攤販希望無非洲豬瘟疑慮的縣市可先解封。

記者今中午前走訪新莊區第一公有零售市場，1樓雞肉攤販李先生表示，今天民眾來市場採買，聽他們說賣豬肉的都休息，樓上暗暗、靜俏俏的，看起來都沒人，很恐怖啊！自豬肉禁運、禁宰措施開始，攤位雞肉生意較好是正常的，今天生意約比平常好3成。

2樓豬肉攤販黃先生表示，從禁運、禁宰措施開始，市場2樓豬肉攤幾乎都休息了，他還不知道減免攤位使用費，使用費並不高，希望還是整個豬肉交易能恢復正常，不然沒東西可賣。

「政策下來就是配合啊！」1樓賣加工豬肉品的攤販陳先生表示，目前加工肉品還有一點庫存，大概還夠撐15天，今早還沒被通知攤位可減免使用費，市府多少幫忙減免也是好啦！畢竟是損失的一方，若未來僅剩台中有非洲豬瘟疑慮，其他縣市若安全的話，希望可以先解封。

新北市政府市場處表示，市長侯友宜宣布攤位使用費可減免後，市場處已於新北市公有市場聯合會群組，請各市場自治會會長轉知所轄攤商，另因適逢週一公有市場固定休市，今早各市場管理員陸續逐攤告知攤商，並在Line上轉知各市場群組攤商。

