高雄雙湖、果嶺公園 2步道串聯更便利

高市公園處於雙湖公園設置兩條步行通道串聯果嶺公園西側入口。（公園處提供）

為提升高雄果嶺公園整體可及性與停車便利性，高市公園處於雙湖公園設置兩條步行通道串聯果嶺公園西側入口，提供市民更多元、彈性的遊園動線選擇。

公園處說明，為使車輛停放更順暢、園區交通更安全，鼓勵民眾可選擇於雙湖森林公園周遭停車，再透過串聯步道進入果嶺自然公園，全程約5至8分鐘。

民眾可由本館路接本館路600巷、進入雙湖公園周邊停車場，步道沿途皆有清楚指標，步行路線平緩且遮蔭充足，沿途設有植栽綠蔭與導覽指標，兼具舒適性與導向性。

公園處進一步指出，正推動高雄果嶺公園、雙湖森林公園及澄清湖等區域的綠廊串聯計畫，透過綠帶與水域結合，將形成約470公頃生態水漾綠廊，成為高雄市綠意核心。

未來也將持續完善接駁公車、自行車及步行系統，營造「無障礙進入、綠色移動」的友善環境。

雙湖公園步行通道串聯果嶺公園西側入口路線圖。（公園處提供）

