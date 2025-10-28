為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    除濕機吸乾人體水分？台電解答了 3注意事項一次看

    2025/10/28 19:19 即時新聞／綜合報導
    近期陰雨不斷，除濕機成了家戶必備電器。（資料照）

    北台灣近期陰雨連綿、室內濕氣揮之不去，除濕機成為家戶必備神器，不過民眾若與除濕機共處一室，難免會擔心人體水分恐被吸乾。對此，台電公司出面闢謠並公布「3注意事項」。

    台電今（28日）於臉書粉專表示，只要將除濕機設定在人體舒適範圍的濕度，就算開著除濕機，人和除濕機還是可以共處一室的。台電解釋，以前除濕機無法設定濕度，才會有除濕時人不要共處一室的說法，但現在除濕機有濕度設定的功能，將濕度設定在55至65%，就可維持舒適的居家環境。

    台電提醒，過低的濕度設定，除了會讓除濕機一直運轉，不僅耗電也會增加風險。此外，台電也另外提出3個注意事項，首先是「人離機停」，雖然除濕機會設有安全機制，但仍有故障風險，所以台電建議，外出前或要長時間離開時，都要將除濕機電源關閉，並拔除插頭。

    再來是「使用獨立插座」，由於除濕機多屬於高功率家電，應儘量使用獨立插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載、延長線溫度過高而釀災；最後為「周圍勿堆放雜物」，除濕機使用時，周圍應保持適當的散熱通風空間，像是與牆壁、家具、窗簾保持50公分以上距離，及除濕機周圍不要擺放雜物、易燃物等，避免起火時導致火勢迅速蔓延。

