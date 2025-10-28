無關民眾擅闖非洲豬瘟案場 應變中心：將研擬罰則

非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華主持。（記者廖振輝攝）

台中梧棲一豬場爆發非洲豬瘟，清消後仍檢出陽性反應，22日公布該場為國內疫情首例後，中市府27日在政委陳時中要求才拉封鎖線控管人流，專家認為病毒隨踩踏已進入環境，法令現對隨意進出案場民眾無罰則，非洲豬瘟中央災害應變中心今（28日）表示，將修法檢討

目前動物傳染病條例對爆發重大動物疫病後，僅規定經濟動物的移動管制，但若一般民眾擅闖案場並無規定，僅要求飼主必須就案場善盡管理責任並訂定罰則，隨台中梧棲養豬場非洲豬瘟檢驗陽性於22日上午披露，就有大批媒體、看熱鬧民眾前往該案場圍觀，甚至直到該案場清消後，疫調人員在26日進場進行環境採檢，仍遇到民眾闖入案場，專家指非洲豬瘟病毒雖不會豬傳人，但會附著在人的鞋物、衣服、設備上傳播，因為案場毫無管制，因此可確定病毒已經隨人流進出踩踏進入環境。

防檢署署長杜麗華在應變中心記者會表示，內政部長劉世芳昨天透過警政系統與台中市府協調，已緊急拉設封鎖線，禁止外人隨意進入案場，也指出目前依照「動物傳染病防治條例」或「畜牧法」，確實並沒有針對擅闖案場的民眾有罰則，針對不足之處會再檢討修法。

非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華（右二）主持，企劃組組長林志憲（中）、畜牧司司長李宜謙（左二）、獸醫研究所所長鄧明中（左一）、環境部環境管理署長顏旭明（右一）等人出席。（記者廖振輝攝）

