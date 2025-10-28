離島居民搭機無差別待遇 軍公教族群明年起同享機票補助

台東縣社會處長陳淑蘭表示，台東縣補助離島居民搭乘飛機自治條例將公告，未來離島機票補助將一視同仁。（民眾提供）

台東縣政府訂有《台東縣補助離島居民搭乘飛機自治條例》，補助設籍綠島鄉、蘭嶼鄉居民機票費用，唯獨排除軍公教人員，歷經3任縣議員接力爭取，修正草案日前核定通過，並行文至各鄉鎮市公所，預計11月初公告，期滿後送交縣議會審查，最快明年上路實施，未來所有離島居民可望享同等機票補助。

經蘭嶼鄉歷任議員建議，台東縣政府社會處提出修正草案，將軍公教人員納入補助對象，並同步修正外籍配偶須持居留證滿6個月且居留地址設於離島。

社會處長陳淑蘭說明，基於平等照顧原則，不因職業而受差別待遇，修正原條例補助對象。目前案已通過核定，定11月3日公告，公告期間自11月4日至11月18日止，期滿後送議會審查，相關預算已編列，最快明年上路。

社會處強調，主要差別在軍公教，受補助對象在搭機後一個月內，持身分證、印章到公所即可申請，但軍公教不得與差旅費重覆申報。

台東縣政府於2005年制定、公布該自治條例，規定設籍綠島鄉或蘭嶼鄉滿6個月居民，以及外籍配偶持有居留證、且設籍離島滿6個月以上者，可申請機票補助；補助金額為蘭嶼－台東航線每張250元、綠島－台東航線每張130元，每人每月以4張為限，老人、兒童及身心障礙者均適用，惟軍公教人員被排除在外。

