南投露營嘉年華推出音樂祭 11/8國姓鄉成功廣場登場

2025南投露營嘉年華，11月8日將在國姓鄉成功廣場登場，縣府今（28日）召開記者會，宣布今年活動延續人氣露營市集、在地客家小物DIY體驗、寵物選美和寵物溝通等活動，並首度推出「青春潮流音樂祭」，邀請金曲最佳新人「芒果醬」、金曲最佳樂團「守夜人樂團」、「溫室雜草」及「小男孩樂團」輪番演出。

縣府觀光處表示，為交流露營經驗，活動現場將打造南投最大露營市集，除展售美食、伴手禮及各式露營用品，也招募百萬露營車進駐展示，民眾可以票選人氣露營車，並推出「做環保抽市集好物」活動。

此外，活動當日住宿南投境內合法旅宿的遊客，也可憑證明兌換隨身摺疊雪拉碗，在南投境內消費滿千元更能預訂限量網美帳篷包廂，不僅有專屬餐點、專人服務，還能一邊享受晚會演出。

國姓鄉長邱美玲表示，南投各地露營區有不同特色，可以看雲海、可以在山林漫步，也可以體驗客家、原住民等不同文化，喜歡露營的朋友聚在一起，也可以交流露營經驗，包括露營地點、露營設備觀摩等等，透過觀摩學習，讓露營達到舒展身心、增廣見聞目的。

副縣長王瑞德說，秋末冬初，南投最適合露營，可以觀賞螢火蟲、促膝談心或躺在草地上吹風，今年南投露營嘉年華首度推出青春潮流音樂祭，歡迎喜愛露營的朋友參加。活動資訊可上露營嘉年華活動官網查詢。

