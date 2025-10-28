不甩禁令！不肖業者2大車廚餘硬闖屏東焚化廠 竟囂張推擠環局人員

環保局報警，警方趕到焚化廠制止不肖業者。（環保局提供）

屏東縣因應非洲豬瘟禁外縣市廚餘入縣，未料卻傳出有不肖業者4天就運送87噸，超過往常整月共72噸的額度遭屏縣環保局禁入場，未料，該不肖業者今天竟然又載滿了兩大車廚餘欲傾倒，在經過地磅站時就先派出護航人員不斷推擠看守地磅的女性員工再通過，隨後到了儲坑口，更是不斷與環保局人員拉扯，環保局是火速報警，並移送地檢署偵辦。

該不肖業者在禁外縣市廚餘入縣及不得餵養豬隻後，不知受何人之指使收納外縣市的廚餘入縣，並運進屏東崁頂焚化廠焚化，總計前4天已送入多達87噸的廚餘，是已超過往常每「月」額定的72噸多達21%，昨天屏縣環保局就已明確通知其不得再入廠。

請繼續往下閱讀...

由於該業者的「噴」（台語廚餘之意）壓力大，竟不甩禁令於今天中午滿載兩大車的廚餘硬要入廠，在經過地磅站前，就有地磅人員出面阻擋，業者似已打定主意「橫『噴』夯入灶」（台語），不返回還派1名身材壯碩的男子下車「護航」，不斷推擠該名女性地磅站員工離開車道，女子雖不斷阻止，但該名男子仗著身材更高大，是隻手就把女子往外推，且還不斷「指揮」廚餘車入廠。

後續廚餘車至儲坑傾倒口前，該名男子又出現指揮且不斷推擠環保局的員工，行徑極為囂張，環保局也火速報警，警方到場，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。

屏東縣政府強調，防疫時期任何違規棄置廚餘的行為，都可能造成無法挽回的後果，縣府絕不寬貸，必依法嚴懲，也就此呼籲清運業者、餐飲業及民眾務必遵守防疫與廢棄物處理規範，將廚餘交由合法單位妥善去化。

