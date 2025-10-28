恐引發潰決！燕子口堰塞湖壩體溢流加大 人員勿進立霧溪河道

燕子口堰塞湖壩體溢流加大。（林保署花蓮分署提供）

太魯閣燕子口堰塞湖上游雨量不小，農業部林業保育署花蓮分署指出，今天下午4點起因上游持續降雨，導致壩體原滲流處水量擴大，並進一步沖刷壩體，可能造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升。林業保育署已發布通報單及CBS簡訊，通知下游河道淨空，人員不要進入河道活動。

林業保育署花蓮分署表示，今（28日）因持續降挖燕子口堰塞湖壩體，壩體破壞或潰決是持續降壩引流的預期結果，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，工作團隊持續嚴密監測，審慎評估，為確保人員安全，稍早施工團隊與機具已全數撤離至安全地區。

林保署花蓮分署今指出，為加速降低燕子口堰塞湖水位與蓄水量，林業及自然保育署宜蘭分署與施工團隊今（28日）上午持續降挖壩體與擴大引流，除原本2台300噸級挖土機持續作業，因已擴大施工便道及作業空間，今日得以再增派2台500噸級大型挖土機進場，目前已將原深寬約2乘2公尺的深槽線擴挖為4乘5公尺，讓整體通洪斷面由原本的4平方公尺擴大為20平方公尺。

燕子口堰塞湖壩體溢流加大，降挖施工機具撤退到馬路上。（林保署花蓮分署提供）

燕子口堰塞湖壩體溢流加大。（林保署花蓮分署提供）

