    首頁 > 生活

    受禁運禁宰影響...「伊比利豬」成主角入包子內餡、火鍋店降百元搶市

    2025/10/28 17:30 記者李文德／雲林報導
    雲林縣有包子業者將伊比利豬與豆腐融合，做出麻婆豆腐伊比利豬肉包。（民眾提供）

    受非洲豬瘟疫情影響，全國豬隻禁運禁宰延長10天，導致不少餐飲業者無豬可賣，紛紛休息或改賣其他產品。在雲林縣就有包子業者將伊比利豬與豆腐融合，新研發「麻婆豆腐伊比利豬肉包」因應，還有火鍋業者更是將伊比利豬原本售價調降100元，讓民眾有更多吃豬肉的選擇。

    全台活豬禁運禁宰延長10天至11月6日中午12時，除了養豬業者受到嚴重衝擊，餐飲業者也同樣遭受打擊，不少店家因為沒有溫體豬可賣，紛紛選擇暫時休息因應，降低開店成本。

    雲林縣某家包子店老闆簡子浩表示，因應這波非洲豬瘟疫情，店內國產豬肉存貨只能供應到週三、四，特別向豬肉商購入伊比利豬做口味上的變化，加入豆腐及相關佐料，製成麻婆豆腐伊比利豬肉包，雖然價格是台灣豬肉的4倍，但因應消費者喜歡吃包子的需求，特別不計成本一顆只賣45元，讓顧客也可以嘗到伊比利豬滋味。

    火鍋業者鄭加成指出，禁運禁宰的緣故，店內國產豬肉品供應量確實減少，近日也有不少消費者改吃雞、魚、海鮮等肉品，特別將原本販售的伊比利豬肉品自動調降100元，讓其售價接近如快樂豬、梅花豬等國產豬肉品價格，讓民眾用少少的價差就能享用到伊比利豬。

    雲林縣有包子業者將伊比利豬與豆腐融合，做出麻婆豆腐伊比利豬肉包。（民眾提供）

    受活豬禁運禁宰影響，國產豬肉供應減少，火鍋業者將伊比利豬肉品項（下方肉品）調降100元搶市。（民眾提供）

