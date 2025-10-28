恐有疫豬流入市面！防檢署：台中非洲豬瘟案場豬隻死亡通報數量有落差

非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華（左四）主持。（記者廖振輝攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今（28日）指出，該場化製三聯單中的有少數幾天甲單與丙單豬隻數呈現有落差，但化製三聯單是透過複寫，除非偽造文書，理應數字一致，已請中市府進一步調查。

為防範弊死豬流入市場，農業部規定若養豬場有豬隻死亡，必須填報三聯單，以梧棲案場為例，該豬場發生豬隻死亡後，由飼主持有丙單，甲、乙單隨化製車攜帶備驗，運抵化製場後核對，乙聯則由化製場匯集送交台中市農業局動保處。

防檢署組長林志憲在應變中心記者會上說明，依台中市府昨天晚上5時44分繳交的初步疫調顯示，該案場的部分三聯單中，甲單與丙單記載數字不一，已請台中市府盡速釐清，確保死亡的豬隻沒有外流。

針對甲單與丙單數字不同，應變中心表示，中市府解釋是因為豬農在這些異常的天數當天早上先抬死豬到場外，並填寫三聯單，但當天下午豬場內又陸續有豬隻死亡，但豬農並未更改三聯單，化製車司機核對死豬數量後自行塗改甲聯與乙聯，才導致死亡隻數對不起來，目前這些都是中市府單方說法，實際狀況還要再了解。

應變中心表示，依規定，化製車司機不可擅改數量，經查若屬實，該名化製車司機依法可罰2到10萬元，但實際情況仍待檢視中市府的完整疫調報告。

中市府上午在前進應變所僅稱一開始案場豬隻死亡數117頭是老農記錯，比對化製單後實際死亡豬隻為78頭。

化製三聯單樣本。（苗栗縣政府提供）

