為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中掩埋場成露天廚餘坑？ 環境部：今起派員至場地督察

    2025/10/28 17:13 記者黃宜靜／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華主持。（記者廖振輝攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華主持。（記者廖振輝攝）

    台中一處使用廚餘的白毛豬養豬場，爆發國內首例非洲豬瘟疫情，中央宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天，不過外界發現掩埋場上的廚餘有裸露的現象，並被形容為廚餘坑、燕圾湖；對此，環境部環管署署長顏旭明表示，三區環境管理中心也於今日起派員前去最終處理場地督察，確認是否有問題。

    台中市爆發非洲豬瘟，全國禁止廚餘養豬，台中市廚餘處理引發質疑，環保局公布廚餘主要在11區掩埋場掩埋，並指定文山、霧峰、沙鹿及后里4區掩埋場台進行廚餘緊急去化處理。

    非洲豬瘟中央災害應變中心今日下午舉行記者會說明最新情況，環境部環管署署長顏旭明表示，廚餘處理有兩大方式，首先是堆肥處理，在設施上具有基本要求，須防止地表水流入、有一定的發酵溫度與時間控制等；另一方式則為掩埋處理，以10公尺乘10公尺大小，挖掘深度達0.5公尺為一單元，並每天覆土30公分，避免蚊蠅孳生與野生動物覓食。不過由於台中市廚餘堆肥作業方式不符合規範，中市府已於10月26日同意後續以掩埋方式處理。

    外界發現掩埋場上的廚餘似乎有裸露的現象，並被形容為臭臭鍋等說法；對此，顏旭明表示，今天開始環管署三區環境管理中心會派員前去最終處理場地督察，確認是否有問題。

    顏旭明說，每0.5公尺要進行30公分的覆土，是為了避免蚊蠅孳生與野生動物覓食，避免疫情擴散。掩埋廚餘其實是很好的廚餘處理方式之一，不過廚餘是一種資源，所以以往不會倒置到掩埋場中。正確的廚餘掩埋，可讓掩埋場成為「發酵槽」的概念，穩定發酵，因此會在相關群組中，再次通報各環保局及相關作業人員，務必依照作業規範執行，若發現未符合作業規定者，會請環保局督促進行改善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播