台中掩埋場成露天廚餘坑？ 環境部：今起派員至場地督察

台中一處使用廚餘的白毛豬養豬場，爆發國內首例非洲豬瘟疫情，中央宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天，不過外界發現掩埋場上的廚餘有裸露的現象，並被形容為廚餘坑、燕圾湖；對此，環境部環管署署長顏旭明表示，三區環境管理中心也於今日起派員前去最終處理場地督察，確認是否有問題。

台中市爆發非洲豬瘟，全國禁止廚餘養豬，台中市廚餘處理引發質疑，環保局公布廚餘主要在11區掩埋場掩埋，並指定文山、霧峰、沙鹿及后里4區掩埋場台進行廚餘緊急去化處理。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日下午舉行記者會說明最新情況，環境部環管署署長顏旭明表示，廚餘處理有兩大方式，首先是堆肥處理，在設施上具有基本要求，須防止地表水流入、有一定的發酵溫度與時間控制等；另一方式則為掩埋處理，以10公尺乘10公尺大小，挖掘深度達0.5公尺為一單元，並每天覆土30公分，避免蚊蠅孳生與野生動物覓食。不過由於台中市廚餘堆肥作業方式不符合規範，中市府已於10月26日同意後續以掩埋方式處理。

外界發現掩埋場上的廚餘似乎有裸露的現象，並被形容為臭臭鍋等說法；對此，顏旭明表示，今天開始環管署三區環境管理中心會派員前去最終處理場地督察，確認是否有問題。

顏旭明說，每0.5公尺要進行30公分的覆土，是為了避免蚊蠅孳生與野生動物覓食，避免疫情擴散。掩埋廚餘其實是很好的廚餘處理方式之一，不過廚餘是一種資源，所以以往不會倒置到掩埋場中。正確的廚餘掩埋，可讓掩埋場成為「發酵槽」的概念，穩定發酵，因此會在相關群組中，再次通報各環保局及相關作業人員，務必依照作業規範執行，若發現未符合作業規定者，會請環保局督促進行改善。

