延續1997年千人移廟精神 宜蘭二結王公廟再推千人泥塑王公大神像

宜蘭縣二結王公廟新廟落成啟用後，今年新推「千人泥塑王公大神像」活動。（記者江志雄攝）

宜蘭縣二結王公廟「千人泥塑王公大神像」活動蓄勢待發，廟方今天（28日）表示，預計邀請千人加入11月8日舉辦的塑造神像行列，延續1997年「千人移廟」精神，共同見證傳統信仰的再生與傳承。

二結王公廟是地方上的信仰中心，每年農曆11月15日王公生所舉辦的神轎過火，是全國最盛大的神轎過火儀式，已被列入宜蘭縣無形文化資產。28年前的「千人移廟」，動用千人遷移舊廟，廟址建新廟，至今仍為人津津樂道。

二結王公廟新廟落成啟用後，廟方基於空間規劃考量，計畫打造240公分高的3尊鎮殿泥塑王公神像，11月8日邀請大家聯手塑造神像，二結王公廟董事長張明華、宜蘭縣議員簡松樹、沈信雄，今天連袂出席活動記者會，歡迎各界共襄盛舉。

張明華說，活動當天發給參加者每人一份泥土，堆疊成神像模型，廟方再邀薪傳匠師設計製作，工期約2年，這不僅是一場塑像工程，更是文化重構與精神傳承的行動。

主辦單位希望有1000到1500人報名，參加者可獲贈「千人泥塑活動紀念衣」，報名請上「財團法人 二結王公廟」臉書粉專查詢。

二結王公廟「千人泥塑王公大神像」訂於11月8日舉行，即日起受理報名。（圖由二結王公廟提供）

1997年舉辦的二結王公廟「千人移廟」活動，至今仍為人津津樂道。（圖由二結王公廟提供）

二結王公廟「千人泥塑王公大神像」要塑造的3尊王公神像模型。（圖由二結王公廟提供）

二結王公廟董事長張明華（右1）今天參加活動記者會，歡迎各界共襄盛舉。（圖由二結王公廟提供）

