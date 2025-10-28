新北社宅抽籤 三峽國光二期中籤率逾3成

新北市住宅及都市更新中心辦理社宅抽籤，其中三峽國光二期社宅中籤率逾3成。（圖由新北住都中心提供）

新北市住宅及都市更新中心今天（28日）辦理「1+10處青年社會住宅聯合招租」電腦抽籤，其中新完工招租的三峽國光二期社宅中籤率逾30%，附近有國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中，距離施工中的捷運三鶯線三峽站（LB06）步行3分鐘內可抵達，生活機能便利。

新北住都中心副執行長林士森指出，三峽國光二期社宅屬於大型社區開發案，共有5個基地，採用「分批完工、分階段招租」策略，有效縮短市民等待時間，確保社宅持續性供給。此次開放申請的A區規劃套房、2房、3房共611戶，為避免正取民眾久候，將採「分棟分批」方式安排入住，今年12月起進行看屋、選屋及簽約入住作業，將分批通知中籤民眾辦理。

今天同步抽出10處既有社宅遞補名單的輪候號碼排序，包含新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠及中和安邦等，後續將視各社宅遞補情形，依順序通知備取民眾前往看屋、選屋並辦理簽約入住。

新北住都中心表示，抽籤結果同步公布在官網及官方社群，方便申請者即時查詢抽籤結果及遞補進度，詳情上「新北市青年社宅線上查詢系統」查看。

