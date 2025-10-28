為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北社宅抽籤 三峽國光二期中籤率逾3成

    2025/10/28 17:02 記者賴筱桐／新北報導
    新北市住宅及都市更新中心辦理社宅抽籤，其中三峽國光二期社宅中籤率逾3成。（圖由新北住都中心提供）

    新北市住宅及都市更新中心辦理社宅抽籤，其中三峽國光二期社宅中籤率逾3成。（圖由新北住都中心提供）

    新北市住宅及都市更新中心今天（28日）辦理「1+10處青年社會住宅聯合招租」電腦抽籤，其中新完工招租的三峽國光二期社宅中籤率逾30%，附近有國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中，距離施工中的捷運三鶯線三峽站（LB06）步行3分鐘內可抵達，生活機能便利。

    新北住都中心副執行長林士森指出，三峽國光二期社宅屬於大型社區開發案，共有5個基地，採用「分批完工、分階段招租」策略，有效縮短市民等待時間，確保社宅持續性供給。此次開放申請的A區規劃套房、2房、3房共611戶，為避免正取民眾久候，將採「分棟分批」方式安排入住，今年12月起進行看屋、選屋及簽約入住作業，將分批通知中籤民眾辦理。

    今天同步抽出10處既有社宅遞補名單的輪候號碼排序，包含新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠及中和安邦等，後續將視各社宅遞補情形，依順序通知備取民眾前往看屋、選屋並辦理簽約入住。

    新北住都中心表示，抽籤結果同步公布在官網及官方社群，方便申請者即時查詢抽籤結果及遞補進度，詳情上「新北市青年社宅線上查詢系統」查看。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播