為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    風味提升具特色香！金質獎增名額 日月潭紅茶評鑑11/1頒獎

    2025/10/28 16:58 記者劉濱銓／南投報導
    南投魚池鄉日月潭紅茶評鑑，透過精進製茶技術，今年風味再提升。（魚池鄉農會提供）

    南投魚池鄉日月潭紅茶評鑑，透過精進製茶技術，今年風味再提升。（魚池鄉農會提供）

    南投魚池鄉農會近日進行日月潭紅茶評鑑，今年因雨害減產3、4成，使得繳茶僅651件，較去年少了107件，不過茶農透過精進製茶技術提升風味，仍讓各品系紅茶呈現品種特色香，甚至今年金質獎等第還增加名額，以避免遺珠之憾，紅茶評鑑將在11月1日在日月潭向山頒獎。

    魚池鄉農會表示，紅茶評鑑等第包括特等獎、頭等獎、金質獎，以及優質獎，往年紅茶評鑑茶樣都在700件左右，像去年就繳茶758件，今年則因連續降雨影響茶樹生長，減產3、4成，連帶繳茶件數也降至651件，減少107件、衰退14％。

    農會說，雖然雨水過多導致減產，但茶農持續精進製茶技術，著重揉捻與發酵，克服雨水過多造成茶味變淡的影響，不僅獲得等第的茶葉都極具水準，整體品質都有提升，也讓今年的評鑑增加金質獎名額，最終各品系特等獎得主為台茶18號（紅玉）黃璽倫、大葉種黃意惠、台茶21號（紅韻）王鵬鑑，以及台灣山茶王文禧，並將在11月1日於向山遊客中心頒獎。

    南投魚池鄉日月潭紅茶評鑑，受雨害影響減產4成，使得今年繳茶僅651件，較去年少了107件。（魚池鄉農會提供）

    南投魚池鄉日月潭紅茶評鑑，受雨害影響減產4成，使得今年繳茶僅651件，較去年少了107件。（魚池鄉農會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播