風味提升具特色香！金質獎增名額 日月潭紅茶評鑑11/1頒獎

南投魚池鄉日月潭紅茶評鑑，透過精進製茶技術，今年風味再提升。（魚池鄉農會提供）

南投魚池鄉農會近日進行日月潭紅茶評鑑，今年因雨害減產3、4成，使得繳茶僅651件，較去年少了107件，不過茶農透過精進製茶技術提升風味，仍讓各品系紅茶呈現品種特色香，甚至今年金質獎等第還增加名額，以避免遺珠之憾，紅茶評鑑將在11月1日在日月潭向山頒獎。

魚池鄉農會表示，紅茶評鑑等第包括特等獎、頭等獎、金質獎，以及優質獎，往年紅茶評鑑茶樣都在700件左右，像去年就繳茶758件，今年則因連續降雨影響茶樹生長，減產3、4成，連帶繳茶件數也降至651件，減少107件、衰退14％。

請繼續往下閱讀...

農會說，雖然雨水過多導致減產，但茶農持續精進製茶技術，著重揉捻與發酵，克服雨水過多造成茶味變淡的影響，不僅獲得等第的茶葉都極具水準，整體品質都有提升，也讓今年的評鑑增加金質獎名額，最終各品系特等獎得主為台茶18號（紅玉）黃璽倫、大葉種黃意惠、台茶21號（紅韻）王鵬鑑，以及台灣山茶王文禧，並將在11月1日於向山遊客中心頒獎。

南投魚池鄉日月潭紅茶評鑑，受雨害影響減產4成，使得今年繳茶僅651件，較去年少了107件。（魚池鄉農會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法