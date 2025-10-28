為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獸醫師人數、人員說法一變再變？ 農業部：下一階段疫調重點

    2025/10/28 16:51 記者黃宜靜／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華（左二）主持。（記者廖振輝攝）

    台中市養豬場爆發非洲豬瘟，台中市政府針對非洲豬瘟說法遭外界質疑反覆，從一開始背鍋的特約獸醫紀醫師、到不具獸醫資格的王姓獸醫佐，今天台中市政府疫調又點出有動保處技佐賴姓獸醫、祁姓獸醫；對此，農業部防檢署署長杜麗華表示，獸醫師人數一變再變、說詞反覆，確實會增加疫調真實性的困難度，在第二次疫調會進一步要求提出。

    非洲豬瘟前進應變所今日在農業部防檢署台中分署舉辦說明記者會，台中市副市長鄭照新說，案例場的紀姓特約獸醫未到案場，與豬農電話聯絡諮詢的是王姓獸醫佐，市府動保處的技佐是賴姓與祁姓獸醫師等人。

    對此，非洲豬瘟中央災害應變中心今日下午在農業部防檢署舉行記者會說明最新情況，杜麗華直言，第一階段疫調中，獸醫師人數一變再變、說詞反覆，這個情況與疫調進行、真實度，其實造成很大的困擾，所以這部分也有轉達給台中市政府，針對第二次的疫調部分特別要求，並特別重視疫調結果與整體關聯性梳理，農業部與環境部等相關中央單位將陪同進行。

    應變中心表示，因應非洲豬瘟防疫，中央自今日至11月1日啟動第2輪防疫強化工作，包含：分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查4大面向。

