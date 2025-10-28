為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國孝行獎在澎湖 總統賴清德頒獎表揚

    2025/10/28 17:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    全國孝行獎在澎湖，43年來首次移至澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

    全國孝行獎在澎湖，43年來首次移至澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

    今年由內政部、澎湖縣政府合辦「全國孝行獎表揚活動」，今（28）日在澎湖縣演藝廳舉行，總統賴清德以元首之姿頒發獎盃，讓得獎人相當興奮，澎湖女兒、澎湖榮服處副處長林玉彩，也獲得長期陪護組全國孝行楷模。

    內政部舉辦「全國孝行獎」，初由台灣省政府於1983年創辦，自2007年起由內政部接續辦理，迄今已邁入第43年，每年辦理「全國孝行楷模」選拔，經地方政府初選、內政部複選等過程推選產生，過程嚴謹，每位脫穎而出楷模皆事蹟卓具，足堪典範，今年首度移師離島澎湖舉行。

    地主澎湖縣今年獲獎為馬公市林玉彩女士，她以親力親為方式照顧年邁母親，並以樂觀態度陪著母親面對病痛及退化，脫穎而出榮膺今年全國孝行楷模。另有含15縣市孝行楷模、親屬、推薦人、縣市陪同人員百餘名蒞臨。

    得獎者名單：長期照護組江明專、俞明正、邱龍翔、姜禮鴻、楊忠蓮、張橄祿、邱英提、林玉彩、羅文發、李南山、葉潘玉英、韓永桂、謝金蓮；同心協力組邱麗蓮、李瑞鑫、陳雪敏、陳雅涵、王梅東、陳茂盛；顯親傳孝組許清閔、詹秀英、陳俊良、許進儒 ；善用資源組李惠美、邱宣蓉、余素卿、曾淑環、呂帝君；扶助實現組孫丙津、石淑芬 、包綉月。

    澎湖榮服處副處長林玉彩，由總統賴清德頒贈全國孝行獎楷模獎盃。（記者劉禹慶攝）

    澎湖榮服處副處長林玉彩，由總統賴清德頒贈全國孝行獎楷模獎盃。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播