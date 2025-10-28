全國孝行獎在澎湖 總統賴清德頒獎表揚

全國孝行獎在澎湖，43年來首次移至澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

今年由內政部、澎湖縣政府合辦「全國孝行獎表揚活動」，今（28）日在澎湖縣演藝廳舉行，總統賴清德以元首之姿頒發獎盃，讓得獎人相當興奮，澎湖女兒、澎湖榮服處副處長林玉彩，也獲得長期陪護組全國孝行楷模。

內政部舉辦「全國孝行獎」，初由台灣省政府於1983年創辦，自2007年起由內政部接續辦理，迄今已邁入第43年，每年辦理「全國孝行楷模」選拔，經地方政府初選、內政部複選等過程推選產生，過程嚴謹，每位脫穎而出楷模皆事蹟卓具，足堪典範，今年首度移師離島澎湖舉行。

地主澎湖縣今年獲獎為馬公市林玉彩女士，她以親力親為方式照顧年邁母親，並以樂觀態度陪著母親面對病痛及退化，脫穎而出榮膺今年全國孝行楷模。另有含15縣市孝行楷模、親屬、推薦人、縣市陪同人員百餘名蒞臨。

得獎者名單：長期照護組江明專、俞明正、邱龍翔、姜禮鴻、楊忠蓮、張橄祿、邱英提、林玉彩、羅文發、李南山、葉潘玉英、韓永桂、謝金蓮；同心協力組邱麗蓮、李瑞鑫、陳雪敏、陳雅涵、王梅東、陳茂盛；顯親傳孝組許清閔、詹秀英、陳俊良、許進儒 ；善用資源組李惠美、邱宣蓉、余素卿、曾淑環、呂帝君；扶助實現組孫丙津、石淑芬 、包綉月。

澎湖榮服處副處長林玉彩，由總統賴清德頒贈全國孝行獎楷模獎盃。（記者劉禹慶攝）

