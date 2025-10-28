為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃竹竹苗啟動一證通 一卡可跨區借閱電子書

    2025/10/28 17:01 記者黃美珠／新竹報導
    桃竹竹苗今天在竹縣聯合啟動一證通的電子書海串連活動。（取自竹縣府官網）

    桃竹竹苗今天在竹縣聯合啟動一證通的電子書海串連活動。（取自竹縣府官網）

    桃竹竹苗4縣市今天攜手啟動跨縣市的閱讀資源共享活動~「桃竹竹苗一證通~悠遊電子書海串連」暨「2025年新竹縣閱讀節及喜閱節」，2個活動都將從週六、11月1日同時起跑，後者到今年12月20日先行結束退場，前面電子書海串連則將持續到明年4月23日、世界閱讀日當天為止。

    新竹縣副縣長陳見賢說，「桃竹竹苗一證通~悠遊電子書海串連活動」由新竹縣統籌策劃，桃市、竹市以及苗栗協力執行，活動期間，4縣市民眾只要辦任一縣市的公共圖書館借閱證，就能啟用一證通的服務，活動結束前都能跨區借閱4個縣市的電子書。配合的電子書閱讀接力抽獎，則累計到明年3月31日截止，於423活動結束時公告中獎者。

    桃園市圖書館館長施照輝說，桃園自2019年跟鄰近縣市合作啟用一證通，到今年9月有8萬多名桃園讀者申請開通，也收到超過10萬名來自外縣市的讀者申請開通桃市圖的借閱服務。目前他們的電子資源整合平台有22萬多件買斷式電子書，也提供讀者多元選擇的電子書計次服務。

    竹縣府文化局長朱淑敏說，新竹縣閱讀節今年以「閱讀方程式．成為一級玩家」概念，結合書展、活動以及集章任務，邀請讀者探索新竹縣在地文化，活動在縣內各公共圖書館展開，有：主題書展、講座、行動書車以及2場嘉年華會，以及閉幕的閱讀嘉年華市集。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播