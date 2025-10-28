桃竹竹苗啟動一證通 一卡可跨區借閱電子書

桃竹竹苗今天在竹縣聯合啟動一證通的電子書海串連活動。（取自竹縣府官網）

桃竹竹苗4縣市今天攜手啟動跨縣市的閱讀資源共享活動~「桃竹竹苗一證通~悠遊電子書海串連」暨「2025年新竹縣閱讀節及喜閱節」，2個活動都將從週六、11月1日同時起跑，後者到今年12月20日先行結束退場，前面電子書海串連則將持續到明年4月23日、世界閱讀日當天為止。

新竹縣副縣長陳見賢說，「桃竹竹苗一證通~悠遊電子書海串連活動」由新竹縣統籌策劃，桃市、竹市以及苗栗協力執行，活動期間，4縣市民眾只要辦任一縣市的公共圖書館借閱證，就能啟用一證通的服務，活動結束前都能跨區借閱4個縣市的電子書。配合的電子書閱讀接力抽獎，則累計到明年3月31日截止，於423活動結束時公告中獎者。

桃園市圖書館館長施照輝說，桃園自2019年跟鄰近縣市合作啟用一證通，到今年9月有8萬多名桃園讀者申請開通，也收到超過10萬名來自外縣市的讀者申請開通桃市圖的借閱服務。目前他們的電子資源整合平台有22萬多件買斷式電子書，也提供讀者多元選擇的電子書計次服務。

竹縣府文化局長朱淑敏說，新竹縣閱讀節今年以「閱讀方程式．成為一級玩家」概念，結合書展、活動以及集章任務，邀請讀者探索新竹縣在地文化，活動在縣內各公共圖書館展開，有：主題書展、講座、行動書車以及2場嘉年華會，以及閉幕的閱讀嘉年華市集。

