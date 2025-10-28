草嶺堰塞湖恐威脅竹山8里居民安全 南投議員宋懷琳要求嚴密監控

南投縣議員宋懷琳28日在議會質詢時，要求縣府加強監控雲林草嶺堰塞湖，避免危及竹山桶頭8里民眾生命財產安全。（南投縣議會提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流造成重大災害，南投縣與花蓮縣同屬多山縣市，易有堰塞湖與土石流等災害發生，議員宋懷琳今（28日）在議會質詢時指出，縣內目前仍有多處堰塞湖，其中雲林草嶺堰塞湖仍可能威脅竹山鎮桶頭等8里民眾安全，另縣內有263條土石流潛勢溪流，縣府應嚴密監控防範災害發生，並落實辦理人員撤離疏散演練，確保民眾生命財產安全。

議員陳玉鈴也表示，極端氣候與地震等天災頻傳，縣內消防救災人力緊繃，現行擔任民防團分團長的村里長是否具備帶領民眾避難的能力，令人存疑，建議縣府應加強社區型防災訓練，培訓村里長成為專業社區防災士，並鼓勵民眾自組T-Cert防災自主應變隊，以及在社區關懷據點辦理防災課程。

請繼續往下閱讀...

議員沈夙崢、陳宜君則說，如果現在隨機詢問民眾是否知道住家附近的防災避難處所，可能十之八九都不知道，縣府應盤點各鄉鎮市防災避難處所，並加強宣導提升民眾防災意識，讓每位民眾都知道災害發生時，要往何處避難。

縣府工務處長張弘岳答詢指出，草嶺堰塞湖之前曾因風災達紅色警戒邊緣，目前已解除警戒，會與雲林縣政府成立跨縣市合作平台，訂定緊急應變計畫。

縣長許淑華表示，縣內土石流潛勢溪流多，雖因撤離頻繁易擾民，但禁不起一次災害發生，縣府與公所均已提高警覺，在達紅色警戒時依規定撤離疏散人員，包括教育民眾到何處避難及提供相關避難設備等，縣府也都會加強辦理。

南投縣政府在全縣成立26處防災公園，圖為今年7月名間鄉防災公園辦理人員收容演練等情形。（資料照，記者張協昇攝）

今年7月初，受丹娜絲颱風影響，南投縣竹山鎮清水溪上游雲林草嶺地區曾出現堰塞湖。（竹山鎮長陳東睦提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法