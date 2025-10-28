台北市科技大樓地下停車場免費試營運 11/16起收費

小型車位113席、大型重機3席、機車位196席、自行車位236格。（停管處提供）

位於台北市大安區的科技大樓地下停車場（復興南路二段224號）已經啟用，計有小型車位113席、大型重機車位3席、機車位196席、自行車位236格，即日起至11月15日的試營運期間開放免費停車，從11月16日零時起收費。

台北市停車管理處指出，小型車、大型重機採計時收費，每天早上九點至晚上九點，每小時50元；離峰時間的晚上九點至隔天早上九點是每小時10元，小型車全日月票5760元、大型重型機車月票最高售價2880元。

請繼續往下閱讀...

停管處說，機車計時收費10元，當日當次最高收費上限30元，隔日另計，全日月票300元；自行車計時收費5元，當日當次上限10元、全日月票150元。

周邊里民享有停車優惠，停車場所在地的大安區龍生里，設籍的里民可享小型車全日月票7折、4032元；停車場出入口周邊服務半徑300公尺內，有龍淵里、臥龍里、群英里及龍陣里，設籍里民可享小型車全日月票8折、4608元，須憑身分證及行車執照購買，申請車輛限本人、配偶或直系親屬所有。

台北市大安區科技大樓地下停車場（復興南路二段224號）啟用。（停管處提供）

停管處宣布，即起至11月15日試營運期間開放免費停車，11月16日零時起收費。（停管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法