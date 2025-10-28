桃機第三跑道延至2032年完工 北廊廳12月試營運

桃園機場增設臨時過夜機坪16個停機位，2025年農曆春節前全數啟用，提升調度量能。（圖由桃機公司提供）

桃園國際機場因應旅運需求成長，正在進行多項重大建設。第三跑道原定2030年完工，但配合居民先建後遷，工期延至2032年完工，桃機公司已提修正計畫，目前報行政院等待核定。眾所矚目的第三航廈，預計2027年底完工，其中北登機廊廳將率先於今年12月試營運。

桃機公司助理副總經理兼任專案工程處處長畢金菱表示，第三跑道計畫位於現有機場北側，與既有機場銜接處長達約5.3公里；計畫面積581公頃，相當於桃機現有面積二分之一。

請繼續往下閱讀...

第三跑道計畫採分區分標辦理，第一階段工程已於2023年9月展開。畢金菱表示，最大的關鍵用地，由桃機負責工程，民航局及桃園市政府負責用地取得，目前用地上尚有600多戶居民，要全數搬離才能開始施工；因應「先建後遷」原則，居民搬離時間點延後至2026年12月，因此工程延至2032年完工，工程經費預計也會增加，桃機已報修正計畫給行政院。

因應第三跑道工程，桃機於機場東北角規劃臨時過夜機坪，總面積約18.9公頃，採混凝土鋪面設計。第一期9個停機位已於今年7月25日啟用，第二期7個停機位預計明年2月農曆春節前完工，總計16個機位供航班調度運用。

畢金菱說明，新滑行道銜接既有滑行道系統工程，可能影響既有停機位供應，因此建置「臨時過夜機坪」，目前有星宇、長榮航機使用，第二期增加機位由誰使用，屆時再看航務處安排。

至於第三航廈工程，表定是2027年底全數完工，其中北登機廊廳率先於今年底前啟用，屆時將有8個登機門投入服務。畢金菱表示，北廊廳已於9月底竣工，目前陸續辦理驗收、商業設施裝設、分階段測試等工作，目標12月試營運。

旅客反映，近期等候行李時間較長，甚至傳出輸送帶故障出問題等情況。畢金菱解釋，近期因為天氣不佳，雨天影響地勤行李卸貨作業，突然天氣轉好，也會導致班機集中抵達，可能影響地勤量能。

至於輸送帶故障，畢金菱指出，常有旅客行李箱腰帶、布套脫落，絞進輸送系統，異物排除就可正常使用，呼籲旅客要將腰帶及布套繫緊，避免類似情況發生。

桃機今年旅運有望超越疫前表現。據統計，今年截至9月，桃機旅運量達3522萬人次，較去年同期成長5.24％；全年預估4900萬人次，有望超過疫前2019年4868萬人次。

桃園機場增設臨時過夜機坪，共16個停機位，分2期啟用。（圖由桃機公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法