    首頁 > 生活

    不肖業者4天載逾單月廚餘入崁頂焚化爐遭禁 今竟硬闖遭環保局報警扣車

    2025/10/28 16:34 記者陳彥廷／屏東報導
    不肖業者今天又載兩車廚餘闖入焚化廠，環保局報警，警方當場查扣車輛。（環保局提供）

    行政院於10月26日再度宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天，坊間廚餘疑似去化管道大減，已開始出現合法掩護違規運輸的情形，屏東縣唯一的崁頂焚化爐昨天就有一間環保公司因「偷渡」超量廚餘入廠遭禁，未料該不肖業者不甩禁令，今天竟又攜帶超量廚餘闖廠傾倒，環保局見狀直接報警，警方到場立刻查扣作案車輛，並移送地檢署偵辦。

    非洲豬瘟疫情升溫，為防堵疫情擴散，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，也開放焚化爐專供本縣自產的廚餘去化。然而，萬丹鄉某畜牧場先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，確認超標因大量混入外縣市廚餘且申報不實再輸入，環保局確認違規後已明令禁止該業者再進場，未料該不肖業者今天又再派出兩部車輛強行闖越管制區入內傾倒，行徑極為囂張。

    環保局人員見狀，即通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。環保局指出，屏東縣在禁廚餘養豬前的廚餘養豬量約240公噸，縣內僅產約40公噸，其餘200噸皆來自外縣市，在防疫需求下加強查核與資料比對，並透過監控系統即時掌握車輛動態。

    環保局調查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸，且大部分產源來自高雄市，但是近4日進場量卻高達87公噸，明顯是在禁廚餘入縣後，卻變本加厲載運外縣市廚餘進入本縣，不僅違反防疫規範，更涉違《廢棄物清理法》，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。

    環保局嚴正譴責此違法行徑，強調目前非洲豬瘟防疫為首要任務，中央已明定全面禁止廚餘餵豬，本縣亦公告禁止外縣市廚餘進入。業者若違法載運、棄置或偷倒廚餘，不僅違反環保法規，更恐成防疫破口，造成嚴重公共衛生與畜牧損失，強調防疫時期任何違規棄置廚餘的行為，都可能造成無法挽回的後果，絕不寬貸必依法嚴懲，也呼籲清運業者、餐飲業及民眾務必遵守防疫與廢棄物處理規範，將廚餘交由合法單位妥善去化。

    不肖業者今天又載兩車廚餘闖入焚化廠，環保局報警，警方當場查扣車輛。（環保局提供）

