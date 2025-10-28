公園變警消廳舍！淡海新市鎮缺機關用地 鄭宇恩籲市府速反映

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市淡水區的淡海新市鎮由中央推動開發，新市鎮二期開發案日前舉行公展前說明會。市議員鄭宇恩今（28）日在市政總質詢時指出，新市鎮一期缺乏機關用地，導致公七公園綠地改為多目標警消廳舍使用，盼市府儘早告知中央用地需求，在一、二期中間劃設機關用地，服務雙邊民眾。市長侯友宜說，相關用地需求請各局處彙報，由副市長陳純敬開會通盤檢討，再跟中央多溝通。

鄭宇恩指出，淡海新市鎮的淡海科學城、產業專用區確定由國土署專案讓售經濟部、國家科學及技術委員會來發展，中央會問新北市有什麼規劃需求；新市鎮第一期範圍有需多公共建設需求，包括因缺乏機關用地，導致公七公園變成多目標警消廳舍，但大眾都想要綠地，公園多目標使用並非長遠之計，警消廳舍仍應回歸機關用地，長期上，希望市府向中央反映在一、二期中規劃一塊機關用地。

侯友宜說，公共建設對地方發展重要，二期發展面積廣大，約600多公頃，將根據地方發展需求跟中央多溝通。

此外，鄭宇恩也說，新市鎮一期本有焚化爐用地，市府向中央反映沒有焚化爐購地需求，因此中央有意將污水處理廠附近的焚化爐用地改為產專區，但新市鎮既已有一百多公頃的科學城跟產專區，還有多一塊區域的需求嗎？建議市府參考台鋼公園管理處遊客中心設計，考慮建置大巨蛋遊客中心，或是海生館、海洋館也不錯；用地需求先留著，要不要購地再說。

侯友宜指出，有關用地需求，議員說得有道理，「我欣然同意」，有需求先框起來，但市府也不要沒作用，又故意跟中央爭取用地，將請各局處彙報相關需求、通盤檢討。

