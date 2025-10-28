為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣「阿姐Online」開啟女人跟AI奇遇 培力45+AI女力

    2025/10/28 16:26 記者黃美珠／新竹報導
    竹縣的「阿姐Online」開啟了18名45+熟女們跟AI的奇遇。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    竹縣的「阿姐Online」開啟了18名45+熟女們跟AI的奇遇。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    女人碰上AI會怎樣？新竹縣最近透過1場名為「阿姐 Online!：45+女性的自我照顧歷程」的培力工作坊中驗證，竟是「故事很多！」原來18名年齡從45歲到75歲不等的女學員們，她們從6週、30個小時的課程中，不僅學會運用AI技術，還把自身生命故事變成影片，把自己人生中最難忘的經歷變成一個個有趣的AI影像故事。

    課程3名講師及課程分別是：國立陽明交通大學副教授許鶯珠講授「性別意識、情緒舒壓與自我覺察」，帶領大家從性平對話看見自己。新竹縣議員吳旭智教導「AI工具運用與影像腳本設計」，協助學員把生命歷程轉化為創作素材。國立清華大學教育科技教授邱富源則指導「AI影片生成與實作」，讓學員邁入實作個人影像創作。

    主辦的新竹縣悠活協會發現，經課程引導後，超過9成學員明顯提升性別意識，學會省思並接納自身性別角色。吳旭智則是教學相長後被啟發，發現女性都很會說故事，而透過AI的幫助，這個能力可以被更放大。所以他希望AI成為婦女們的「數位助理」，讓她們口述、心想、實際經歷過的，都能透過技術轉化為AI圖像或影片，實現數位平權。

    其中這次學員中有名75歲的「阿姐」博士，她所製作的影片碰上需要花大量時間來整理舊照，但她認為「這個過程，反倒非常珍貴」，讓她有機會重新檢視並珍惜自己的人生軌跡。

    新竹縣議員吳旭智（右）也是「阿姐Online」AI課程講師之一。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    新竹縣議員吳旭智（右）也是「阿姐Online」AI課程講師之一。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    「阿姐Online」開啟女人跟AI的奇遇。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    「阿姐Online」開啟女人跟AI的奇遇。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    新竹縣議員吳旭智認為女人天生會說故事，有AI輔助，用影片說出來的故事更動人。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    新竹縣議員吳旭智認為女人天生會說故事，有AI輔助，用影片說出來的故事更動人。（縣議員吳旭智辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播