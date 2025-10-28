竹縣「阿姐Online」開啟女人跟AI奇遇 培力45+AI女力

竹縣的「阿姐Online」開啟了18名45+熟女們跟AI的奇遇。（縣議員吳旭智辦公室提供）

女人碰上AI會怎樣？新竹縣最近透過1場名為「阿姐 Online!：45+女性的自我照顧歷程」的培力工作坊中驗證，竟是「故事很多！」原來18名年齡從45歲到75歲不等的女學員們，她們從6週、30個小時的課程中，不僅學會運用AI技術，還把自身生命故事變成影片，把自己人生中最難忘的經歷變成一個個有趣的AI影像故事。

課程3名講師及課程分別是：國立陽明交通大學副教授許鶯珠講授「性別意識、情緒舒壓與自我覺察」，帶領大家從性平對話看見自己。新竹縣議員吳旭智教導「AI工具運用與影像腳本設計」，協助學員把生命歷程轉化為創作素材。國立清華大學教育科技教授邱富源則指導「AI影片生成與實作」，讓學員邁入實作個人影像創作。

請繼續往下閱讀...

主辦的新竹縣悠活協會發現，經課程引導後，超過9成學員明顯提升性別意識，學會省思並接納自身性別角色。吳旭智則是教學相長後被啟發，發現女性都很會說故事，而透過AI的幫助，這個能力可以被更放大。所以他希望AI成為婦女們的「數位助理」，讓她們口述、心想、實際經歷過的，都能透過技術轉化為AI圖像或影片，實現數位平權。

其中這次學員中有名75歲的「阿姐」博士，她所製作的影片碰上需要花大量時間來整理舊照，但她認為「這個過程，反倒非常珍貴」，讓她有機會重新檢視並珍惜自己的人生軌跡。

新竹縣議員吳旭智（右）也是「阿姐Online」AI課程講師之一。（縣議員吳旭智辦公室提供）

「阿姐Online」開啟女人跟AI的奇遇。（縣議員吳旭智辦公室提供）

新竹縣議員吳旭智認為女人天生會說故事，有AI輔助，用影片說出來的故事更動人。（縣議員吳旭智辦公室提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法