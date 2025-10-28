為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖空運機票一票難求 賴清德總統允諾協助解決

    2025/10/28 16:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    總統賴清德主持天后宮揭牌儀式，允諾協助解決澎湖空運機票一票難求。（記者劉禹慶攝）

    澎湖的觀光業從中秋節過後的東北季風起就進入淡季，但機票還是一票難求，影響在地民眾的就醫權利，澎湖「開台天后宮」主委蔡光明昨天利用賴清德總統主持揭牌時請命，當場獲得賴清德允諾協助解決；另，建廟長達247年歷史的財團法人澎湖城隍廟，首次有國家元首來訪，也請求文化部2期修繕經費到位，也獲得賴總統允諾協助。

    由賴清德親題的墨寶「海慶安瀾」，4月先由民進黨中央黨部社運部主任江志銘等人擔任專使，跨海抵澎頒贈給「開台天后宮」，今（28）天由賴清德抵澎主持揭牌儀式，蔡光明提出天后宮需要辦公室、澎湖空運機票一票難求等問題，希望總統幫忙。

    賴清德表示，「海慶安瀾」牌匾代表全國民眾感恩媽祖保佑國泰民安，天后宮必須先變更為財團法人才能有辦公室，全國媽祖聯誼會理事長、鹿港天后宮主委張偉東也隨行而來，可協助成立財團法人；至於澎湖長者的來台醫療，政府已協助澎湖、金門、馬祖成立後送醫療機隊，賴清德承諾協助解決澎湖空運一票難求的問題。

    賴清德一行人隨後前往馬公城隍廟參拜，城隍廟董事長顏嘉弘提出城隍廟已有247年歷史，之前獲得文化部補助款項進行修繕，但經費有限而無法一次到位，內殿（城隍廟體）碰到大雨仍會漏水，目前正籌備向文化部申請第二期補助款，請賴總統支持，也獲得賴清德的允諾。

    馬公城隍廟建廟200多年以來，首次有國家元首造訪。（記者劉禹慶攝）

