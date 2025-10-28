非洲豬瘟衝擊美食之都 黃偉哲：將研議補助方案

非洲豬瘟恐影響台南餐飲業者生計，議員林冠維（右）請市府立即研擬店家損失相關補助事宜。（記者王姝琇攝）

台灣爆發非洲豬瘟疫情，恐影響台南小吃或餐飲業者生計。議員林冠維今日於市政總質詢上替業者向黃偉哲市長請命。黃偉哲回應說，目前是全台禁宰運豬肉15日，市府將視業者損失狀況、立即研議補助事宜。

林冠維表示，餐飲業者生計恐受疫情影響，請市府立即研擬店家損失的相關補助事宜。黃偉哲說，部分業者有囤貨，甚至改用冷凍豬肉，影響程度必須等15天後，市府會隨時掌握民生狀況，適時協助，及研擬店家暫時歇業損失的相關補助。

黃偉哲表示，因應非洲豬瘟實施15天禁止移動管制與宰殺豬隻的規定，導致市場休市2天，市府立即反應，並分為上、中、下游研擬應對政策（上游指豬農；中游指豬肉商店、攤販；下游則是針對餐廳業者、小吃業者）。他表示，將盡速研擬方案，補償餐飲業者可能面臨的營業損失，針對未來豬價可能的波動恐造成豬農衝擊，市府也將提早規劃因應。

黃偉哲說，由於管制期間禁止溫體豬肉流通，這對習慣使用溫體豬肉的店家造成營業衝擊。沒有豬肉存貨的店家，這段時間只能使用冷凍豬肉，部分依賴溫體豬肉的店家甚至被迫暫時關閉。這次疫情對餐飲業的衝擊，雖然不像新冠剛爆發時那麼大，但仍不可輕視。對此，市府將盡快召集相關業者，如餐飲公會等，研擬相關協助方案。

此外，黃偉哲指出，管制期結束後的7到8天，因供給大於需求，市場可能面臨第2波衝擊：豬價下跌，市府會應預為準備，研擬相關方案，協助豬農度過難關。

