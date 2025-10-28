防堵非洲豬瘟 竹北清潔隊支援收運學校廚餘

新竹縣竹北市長鄭朝方宣布，撤除公所內廚餘桶的同時，公所清潔隊將增加20多處，對市內的學校、機關等提供廚餘收運服務。（圖由竹北市公所提供）

共同防堵非洲豬瘟，竹北市公所考量全縣每月廚餘產量約823噸，其中竹北就佔了439噸，所以即日起配合縣府環保局，擴大資源回收車服務範圍，在原服務的500處廚餘收運點，新增收運竹北市境內的20多處學校、機關等的廚餘，公所內部的廚餘桶則撤除，全面推動「愛惜食物、零廚餘」觀念。

竹北市長鄭朝方說，台灣豬農歷經3大疫情：先是1920年首次發現傳統豬瘟，直到今年才獲國際認證為非疫國；接著1997年爆發口蹄疫，經濟損失慘重後，到2020年才獲認證非疫國。2018年非洲豬瘟在中國蔓延，台灣面臨第3次防疫挑戰，全面部署邊境防護、監測檢疫以及飼養管理措施，去年才獲認證非疫國，成為亞洲唯一的3大豬病非疫國，沒想到如今爆發本土非洲豬瘟。

竹北境內共有2處養豬場，都飼養黑豬共51頭。為防止疫情，市公所要求業者嚴格門禁管制、每日場內消毒外，也全面禁止使用廚餘餵養。如今2場都已依規向新竹縣動保所申請防疫消毒藥劑，並通通用飼料飼養，來源也透明可追溯。

至於公所清潔隊目前共有5輛廚餘車，服務50處機關、學校以及450處社區大樓。這次配合縣府環保局廚餘收運新制，公所調度4輛資收車擴大服務範圍，新增收運20多處的機關、學校單位廚餘。至於社區、小吃攤以及餐廳等，則可洽縣府環保局媒合縣內合格廚餘清除業者協助清運廚餘。

