台南鹿陶洋江家古厝半月池11月中落成 引古井水變活水

台南楠西鹿陶洋江家古厝前的半月池修繕即將完工，預計11月中舉行落成典禮。（記者劉婉君攝）

台南市楠西區鹿陶洋江家古厝為全台仍保存完整的最大單姓聚落，聚落前鄰近台3線的半月池，1月展開整修工程，目前已進入最後的收尾工作，將從聚落裡的古井引水至池內，改善水質，也象徵生生不息，預計11月中旬舉行落成儀式。

鹿田里長黃漢威表示，鹿陶洋江家古厝半月池為風水池，原本池深1.8公尺，但因多年來的淤積，僅剩90公分左右，池水也是靜置狀態。地方從3年前開始爭取改善，終於在1月配合蓮花池及停車場，展開修繕工程，經費1600萬元左右，包括清淤、引用井水、環池步道整修等。

黃漢威指出，早期沒有自來水，居民都須從聚落內的古井取水使用，此次工程則將古井的水引至半月池，每天固定抽水，水路繞聚落一圈後到蓮花池再排放出去，使半月池的水可以成為活水，改善水質並維持水位，不僅景觀變好，水越多，聚落的運勢也會越來越好。

半月池將在近日完工，預計11月15日上午11時舉行落成典禮，由鹿陶洋宋江陣繞半月池一圈祈福，現場還會有市集。

另外，江家古厝因0121地震受創，將斥資1億5000萬元進行修繕，第1期已核定約7500萬元、46戶，目前已經動工，預計明年底完成。

改善後的鹿陶洋江家古厝半月池，從聚落內的古井引水至池內，成為活水（記者劉婉君攝）

