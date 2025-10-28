為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南鹿陶洋江家古厝半月池11月中落成 引古井水變活水

    2025/10/28 16:06 記者劉婉君／台南報導
    台南楠西鹿陶洋江家古厝前的半月池修繕即將完工，預計11月中舉行落成典禮。（記者劉婉君攝）

    台南楠西鹿陶洋江家古厝前的半月池修繕即將完工，預計11月中舉行落成典禮。（記者劉婉君攝）

    台南市楠西區鹿陶洋江家古厝為全台仍保存完整的最大單姓聚落，聚落前鄰近台3線的半月池，1月展開整修工程，目前已進入最後的收尾工作，將從聚落裡的古井引水至池內，改善水質，也象徵生生不息，預計11月中旬舉行落成儀式。

    鹿田里長黃漢威表示，鹿陶洋江家古厝半月池為風水池，原本池深1.8公尺，但因多年來的淤積，僅剩90公分左右，池水也是靜置狀態。地方從3年前開始爭取改善，終於在1月配合蓮花池及停車場，展開修繕工程，經費1600萬元左右，包括清淤、引用井水、環池步道整修等。

    黃漢威指出，早期沒有自來水，居民都須從聚落內的古井取水使用，此次工程則將古井的水引至半月池，每天固定抽水，水路繞聚落一圈後到蓮花池再排放出去，使半月池的水可以成為活水，改善水質並維持水位，不僅景觀變好，水越多，聚落的運勢也會越來越好。

    半月池將在近日完工，預計11月15日上午11時舉行落成典禮，由鹿陶洋宋江陣繞半月池一圈祈福，現場還會有市集。

    另外，江家古厝因0121地震受創，將斥資1億5000萬元進行修繕，第1期已核定約7500萬元、46戶，目前已經動工，預計明年底完成。

    改善後的鹿陶洋江家古厝半月池，從聚落內的古井引水至池內，成為活水（記者劉婉君攝）

    改善後的鹿陶洋江家古厝半月池，從聚落內的古井引水至池內，成為活水（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播