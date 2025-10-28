福壽山雨雪災害停辦採果！ 台大梅峰農場「蘋芬秋色」照常開跑

南投台大梅峰農場蘋果樹受惠溫網室，未受雪害、雨災影響，今年「蘋芬秋色」採果照常開跑。（台大梅峰農場提供）

國內2大提供蘋果採果體驗的台中市福壽山農場、南投縣台大梅峰農場，今年福壽山受雪害、雨災影響停辦採果，台大梅峰農場則受惠溫網室，今年產量正常，秋季「蘋芬秋色」採果活動照常在10月下旬開跑，由於活動採預約制，報名採果手腳要快。

台大梅峰農場位在南投仁愛鄉，場內栽種1000多棵蘋果樹，其中數量最多、最受歡迎的就是富士蘋果，產期從10月下旬至12月初，農場每年秋天都舉辦「蘋芬秋色」活動，開放民眾預約入園採果，每天入園人數上限500人，上、下午各250人。

台大梅峰農場表示，相較福壽山果樹的戶外環境，梅峰農場因蘋果樹都有溫網室保護，年初未受雪害低溫影響，夏天連續降雨和颱風也未對溫室果樹造成危害，因此今年蘋果生長正常，秋天採果活動照常舉辦，將從10月下旬持續至12月7日。

活動採預約報名制，入園會有導覽解說，包含生態及採果簡報說明等，由於甫進入採果季，初期果粒較大，每人可採5粒蘋果，中期約可採6至7粒，後期可採8粒，實際數量以公告為準，詳情可上台大山地農場官網。

