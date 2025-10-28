候鳥報到! 嘉義縣沿海親子賞鳥遊開航

嘉義縣沿海濕地常見候鳥棲息。（記者林宜樟攝）

每年10月至隔年4月候鳥季，嘉義縣沿海東石鄉、布袋鎮是候鳥重要棲息地，最近已有黑面琵鷺等候鳥到訪棲息，縣府文化觀光局推出親子賞鳥遊「鷺境嘉義」活動，透過濕地導覽、在地特色體驗與集章活動，邀請民眾踏上趣味的賞鳥之旅。

縣長翁章梁與藝人謝京穎今天分享鷺境嘉義賞鳥攻略，宣傳親子賞鳥行程，邀請民眾來賞鳥；翁章梁說，嘉縣沿海舊鹽田如今成為候鳥棲息地，布袋鹽田濕地今年經觀測已有1138隻黑面琵鷺到來，往年最多曾高達1500多隻，已是候鳥天堂，賞鳥勝地如東石鄉朴子溪口濕地、鰲鼓濕地森林園區及布袋鎮新岑公園、布袋濕地生態園區、好美寮濕地及新塭滯洪池等，常見黑面琵鷺、琵嘴鴨、高蹺鴴等鳥類。

縣府推出「集章贈限定候鳥造型吊飾」活動，11月1日起民眾可到集章點領取「候鳥護照」，於集章點完成體驗或消費，即可獲得戳章1枚，集滿3枚不同戳章可至「鰲鼓濕地生態展示館」兌換候鳥造型吊飾。

縣府推薦遊客賞鳥時，還可安排遊程到元泉益食品工廠、布袋海上巴士、白水湖蚵學家、向禾休閒漁場、好美船屋、余順豐花生觀光工廠、志哥的漁塭人生、東石50分Life工作室、東石外傘頂洲（凱旋號）及洲南鹽場遊玩，並到鰲鼓濕地生態展示館參觀。

專業生態導覽部分，免費報名活動有社團法人高雄市野鳥學會舉辦布袋鹽田鳥類定點觀察，及嘉義市野鳥學會在鰲鼓濕地帶領民眾賞鳥，鰲鼓濕地解說服務團隊可付費預約導覽解說，相關資訊可上「嘉義縣文化觀光局」臉書粉絲專頁查詢。

賞鳥專業導覽活動。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（後排左5）等邀請民眾賞鳥。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府推薦民眾前來賞鳥。（記者林宜樟攝）

嘉縣沿海如向禾休閒漁場等可讓遊客玩樂體驗及採買特產。（記者林宜樟攝）

