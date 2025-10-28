為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘭嶼電線地下化降低颱風斷電威脅 台東議員盼東海岸跟進

    2025/10/28 16:07 記者黃明堂／台東報導
    東海岸電桿在颱風時易傾倒，造成停電。（記者黃明堂攝）

    東海岸電桿在颱風時易傾倒，造成停電。（記者黃明堂攝）

    台東蘭嶼完成電線地下化，綠島也跟進，可大幅降低颱風造成斷電的威脅。颱風常直撲東海岸，也易出現沿海電桿屢遭強風吹倒，縣議員高美珠今天在議會質詢指出，長濱、東河、泰源至都蘭等地區每逢颱風都容易停電，縣府應盡速向中央提案，推動電纜地下化，提升防災韌性。

    2023年小犬颱風重創蘭嶼，造成大規模停電，中央迅速投入經費，蘭嶼電纜地下化已在今年3月完工，後續的颱風未對島上造成大規模停電。高美珠說，台東地區受颱風威脅頻仍，應仿效離島經驗，從長濱及泰源地區優先施作，避免每逢颱風居民「無電可用」的窘境。

    高美珠說，台東東海岸與離島地區每逢颱風經常出現電力中斷問題，尤其沿海電桿屢遭強風吹倒，導致居民長時間停電，生活不便。縣府盡速向中央提案，推動長濱、東河、泰源至都蘭等地區的電纜地下化，提升防災韌性。

    縣府建設處長蔡勝雄答復，東海岸部分路段已完成下地工程，縣府將與財經處共同拜會台電，了解市區與省道區段是否有進一步計畫。財經處長章正文則說，目前台東市區電纜下地率約達8成，海岸線部分屬於防災型計畫範疇，縣府正持續爭取，並盼中央能出手支持。

